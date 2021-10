Potsdam-Mittelmark

Kinder, die sich noch nicht impfen lassen können, infizieren sich derzeit besonders häufig mit Corona, zeigen die Sieben-Tage-Werte. Demnach sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit einer Inzidenz von 168 aktuell die 10- bis 14-Jährigen bundesweit am massivsten betroffen, gefolgt von den Fünf- bis Neunjährigen, die einen Wert von 139 aufweisen.

Aber in Potsdam-Mittelmark sind die Zahlen nicht so extrem: Hier beträgt die Inzidenz der 5- bis 14-Jährigen 36,92. Doch der Kreis ist von Nachbarn umgeben, in denen es ganz anders aussieht, so wird für die 5- bis 14-Jährigen in der Landeshauptstadt Potsdam etwa ein Sieben-Tage-Wert von 181,01, in der Stadt Brandenburg (Havel) 190,05 und im benachbarten Landkreis Teltow-Fläming sogar von 216,07 angegeben. Bei der Hospitalisierungsinzidenz – also der Zahl der Behandlungen im Krankenhaus pro 100.000 Einwohner – liegt die Altersgruppe der Kinder bis vier Jahre übrigens mittlerweile gleichauf mit jener der 15- bis 34-Jährigen.

Niedrigste Inzidenzen bei den Älteren

Die älteren und damit bereits gut durchgeimpften Gruppen verzeichnen hingegen derzeit die niedrigsten Inzidenzen, so etwa bundesweit nur einen Wert von 14 bei den 75- bis 79-Jährigen. Das setzt sich auch in den Kreisen und kreisfreien Städten fort. So findet sich in Potsdam-Mittelmark der tiefste Wert mit 13,47 sogar bei den Über-80-Jährigen, in der Landeshauptstadt Potsdam haben sich in den vergangenen sieben Tagen nur zwei 60- bis 79-Jährige mit Corona infiziert, was eine Inzidenz von 10,79 ergibt. In Teltow-Fläming kommt – abgesehen von den Kindern – keine Altersgruppe auch nur über einen Wert von 90, die Über-80-Jährigen steigen sogar mit 16,74 aus.

Impfquoten im Brandenburg

Diese Werte werden auf die – wenn auch immer langsamer – steigenden Impfquoten zurückgeführt. In Brandenburg sind mittlerweile 68,1 Prozent der Über-18-Jährigen und 23 Prozent der 12- bis 17-Jährigen vollständig geimpft. Mindestes eine Impfung haben 71 Prozent der Über-18-Jährigen und 28,8 Prozent der 12- bis 17-Jährigen erhalten.

Für die Landkreisebene liegen keine aktuellen Daten vor. Ende August waren in Potsdam-Mittelmark 57,3 Prozent aller Einwohner einfach und 51,4 Prozent doppelt geimpft. Von Jugendlichen (12 bis 17 Jahre) hatten nur 14,2 Prozent schon einen vollständigen Impfschutz – im Vergleich zu 79,1 Prozent bei den Senioren über 60 Jahre.

Weiter hohe Schutzwirkung der Impfung

Die Wirksamkeit der Impfungen wird übrigens laufend überwacht und neu eingeschätzt. Derzeit wird angegeben, dass der Schutz vor Hospitalisierung bei 18- bis 59-Jährigen rund 93 Prozent (60+ Jahre: rund 89 Prozent), vor einer Behandlung auf der Intensivstation rund 96 Prozent (60+ Jahre: 94 Prozent) und der Schutz davor, an Corona zu sterben, circa 97 Prozent beziehungsweise ab 60 einem Alter von Jahren 88 Prozent beträgt.

Die Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist unterdessen am Freitag mit elf neuen Infektionen minimal von 28,0 auf 27,5 gesunken. Seit Mitte voriger Woche ist der Wert damit aber doch merkbar zurückgegangen: Am Mittwoch, 22. September, lag er noch bei 37,6. Seit vorigem Samstag beträgt die Inzidenz konstant unter 30, der niedrigste Wert war am Dienstag mit 22,9.

Günstige Entwicklung im Kreis

Damit gehört Potsdam-Mittelmark zu jenen Regionen in Brandenburg, die sich aktuell über eine günstige Entwicklung bei den Covid-19-Infektionen freuen können. Bei den Nachbarn sieht es nicht überall so gut aus. So verzeichnete etwa Teltow-Fläming gestern mit 60 neuen Meldungen einen sprunghaften Anstieg der Inzidenz von 39,1 auf 63. Davor hatte sich der Kreis zwischen Werten von ungefähr 35 und 43 bewegt. Die Landeshauptstadt Potsdam lag gestern mit 64,2 nach mehreren Tagen rund um 55 wieder bei über 60 und Brandenburg hat sich zwar von dem Sieben-Tage-Wert von 81,9 am 22. September nach unten gearbeitet, lag aber immer noch auf 59,7. Für ganz Brandenburg wurde gestern eine Inzidenz von 64,3 ausgewiesen.

Und wie sieht es bei den Nachbarn über den Landesgrenzen aus? Der Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf hatte gestern eine Inzidenz von 42,6, während die drei angrenzenden Kreise Sachsen-Anhalts Werte von 20,1 (Jerichower Land), 21,7 (Wittenberg) und 33,7 (Anhalt-Bitterfeld) aufwiesen.

97,7 Prozent Delta-Fälle

Insgesamt gab es in Potsdam-Mittelmark bisher 8468 mittels PCR nachgewiesene Infektionen, 1933 davon bei Frauen im Alter von 35 bis 59 Jahren, 1605 bei Männern gleichen Alters. Die am zweitstärksten betroffene Altersgruppe sind die 15- bis 34-Jährigen (924 Frauen, 899 Männer), gefolgt von den 60- bis 79-Jährigen, dann den Über-80-Jährigen und den 5- bis 14-Jährigen. Kinder bis zu vier Jahren waren bisher 220 betroffen. Bei den Todesfällen gab es seit Beginn der Pandemie in Potsdam-Mittelmark drei Verstorbene unter 60 Jahren, 52 waren 60 bis 80 Jahre alt, die restlich 157 waren 80 Jahre oder älter.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei wird mittlerweile praktisch ausschließlich die Delta-Variante getestet. Bundesweit macht diese Mutation bereits 99,9 Prozent aller Fälle aus, in Brandenburg wurde Delta in der 38. Meldewoche 334 Mal und damit mit einem Anteil von 97,7 Prozent nachgewiesen.

Von Konstanze Kobel-Höller