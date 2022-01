Potsdam-Mittelmark

2021 war das erste Jahr, das komplett im Zeichen von Corona stand. Aus diesem Grund haben wir ein paar Highlights – ohne Wertung oder Anspruch auf Vollständigkeit – der Pandemie herausgesucht. Können Sie sich noch daran erinnern – all das war tatsächlich erst in diesem Jahr.

Immer wieder ist das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark mit der Arbeitslast überfordert: Zu wenige Mitarbeiter, zu viele Fälle. So passiert es, dass Quarantäneschreiben viel zu spät ankommen. Jobst Heitzig aus Werder bekommt seinen im Januar – zweieinhalb Monate, nachdem er ihn eigentlich im Postkasten haben hätte sollen. Und er ist kein Einzelfall.

Testen, testen, testen ist das Motto, unter dem 2021 stand. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Auch Potsdam-Mittelmark bleibt von den Covid-19-Mutationen nicht verschont. Im Februar treten praktisch gleichzeitig die britische und die südafrikanische Variante im Kreis auf. Während die zweite kaum Bedeutung bekommt, greift B.1.1.7 rasch unter anderem in Teltower Kitas um sich. Auch Delta schleicht sich im Sommer ein und im Dezember gibt es dann schließlich auch den ersten Omikron-Fall an einer Werderaner Schule.

Alle paar Wochen müssen sich die Mittelmärker auf neue Verordnungen einstellen – und nicht immer sind sich Land, Kreis und Kommunen einig, wie sie zu interpretieren sind. Besonders deutlich wird das, als es um die Aufhebung der 15-Kilometer-Regel Ende Januar geht: Das Land erklärt, dass die Mittelmärker sich wieder über diesen Radius hinaus bewegen dürfen, während der Kreis die Beschränkung noch einige Tage länger aufrecht hält.

Schulschließungen stehen 2021 auf dem Programm – wegen Lockdowns und Quarantänen. Quelle: Dirk Pagels

Anfang des Jahres bleiben die Schulen noch geschlossen und die Kinder im Homeschooling. Ende Februar geht es nach dem Ende des Lockdowns wieder los: Wechselmodelle und andere kreative Lösungen sind gefragt. Glücklich ist niemand, aber lieber das als nichts. Die Pflicht-Wiederholung des Schuljahres wird nicht umgesetzt und nach den Ferien geht es weiter, wie vorher: Mit Maske, Tests und Quarantäne für Klassen mit infizierten Kindern. Im Herbst eskaliert die Sache an der Anne-Frank-Schule, als der Unterricht weitergeht, obwohl die PCR-Ergebnisse noch nicht da sind. Mehrere positive Ergebnisse sind darunter – und ein offensichtlich falsch-positives. Die Situation wird unübersichtlich, Eltern und Lehrer sind gleichermaßen am Ende.

Überhaupt schoss mit der Delta-Variante die Inzidenz der Fünf- bis 14-Jährigen auf fast 2000 – bei einer Gesamtinzidenz von 300 bis 500. Bei jedem Fall wurde die gesamte Klasse oder Kita-/Hort-Gruppe in Quarantäne geschickt, nach fünf Tagen wurden Reihentests abgehalten und üblicherweise weitere Fälle aufgedeckt. Bis Mitte November die Verordnung geändert wurde: Seitdem gelten nur mehr Familienmitglieder automatisch als enge Kontaktpersonen, die Klassen oder Gruppen gehen nicht mehr in Quarantäne, nicht einmal die Sitznachbarn. Die Inzidenz der Kinder ist zwar noch hoch, aber sank auf unter 1000.

Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) und Bernhard Knutz (UKB), Bürgermeister von Beelitz, erkrankten beide an Corona. Quelle: Konstanze Kobel-Höller/privat

Doch auch Politiker sind vor Corona nicht geschützt. So infizieren sich etwa die Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD Teltow) und Bernhard Knuth (UKB Beelitz), aber auch der zweifach geimpfte Landratskandidat Hans-Peter Goetz (FDP Teltow) oder ein Mitglied des Regio-Ausschusses Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf. Letzteres legte beinahe die regionale Kommunalpolitik lahm.

Die Corona-Impfung soll Erleichterung schaffen – doch Potsdam-Mittelmark bekommt kein eigenes Impfzentrum, der Kreis bewirbt sich nicht einmal um eines. Mit dem geplanten Angebot drumherum sei man gut bedient, heißt es. Insgesamt ist Brandenburg immer am Ende der Impfstatistik, für die Kreise gibt es keine eigenen Zahlen. Der Impfstopp mit Astrazeneca verunsichert, die Empfehlungen der StiKo für Jugendliche, dann für Kinder ebenso. Initiativen, Impfzentren zu errichten, werden zunächst beharrlich abgelehnt, später im Jahr werden mehrere Impfstellen eröffnet und die Kommunen übernehmen: Impftage werden angeboten. Andere Mittelmärker weichen nach Berlin aus.

Auch in Potsdam-Mittelmark machen sich immer mehr die Querdenker bemerkbar. Quelle: Stephan Laude

Unterdessen organisieren sich auch in Potsdam-Mittelmark die Querdenker. Impfärzte und Ärztinnen werden bedroht – doch sie lassen sich nicht unterkriegen.

Doch auch die Impfungen können all die Großveranstaltungen in diesem Jahr nicht retten: Das Baumblütenfest in Werder, das Stadtfest in Teltow, die meisten Weihnachtsmärkte und viele andere Veranstaltungen wurden abgesagt. Manches wurde umgeplant, es gab Autolesungen, Weihnachtszauber ohne Markt und Glühwein – doch letztlich hofft doch jeder eines: Dass bald alles wieder normal wird.

Von Konstanze Kobel-Höller