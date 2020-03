Potsdam-Mittelmark

Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Potsdam-Mittelmark weiter aus. Die Fallzahlen steigen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie werden strenger. Die Nachrichtenlage ändert sich nahezu stündlich. Die wichtigsten Informationen für den Landkreis Potsdam-Mittelmark und die Kommunen dort finden Sie hier im Überblick.

Zwölf Corona-Fälle in Potsdam-Mittelmark

Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten in Potsdam-Mittelmark hat sich nach Angaben von Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) auf zwölf erhöht. Darunter sind aber keine Schwerstkranken. Er leitete den Krisenstab des Landkreises im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten. Nach Angaben des Gesundheitsamtes gibt es rund 170 Verdachtsfälle im Landkreis. In häuslicher Isolation befinden sich rund 80 Mittelmärker. Getestet wird nach den Indikatoren des Robert-Koch-Instituts, um die Ressourcen des Gesundheitssystems nicht zu überfordern. Das heißt: Wer Kontakt mit einem Erkrankten hatte oder aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist und ein begründeter Corona-Verdacht besteht, wird getestet.

Corona-Teststationen im Landkreis

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sollen drei weitere Teststationen für Corona-Verdachtsfälle geschaffen werden. Und zwar in Teltow, Bad Belzig und Lehnin. „Sie sollen in den nächsten Tagen eröffnet werden“, sagte Kreissprecherin Andrea Metzler. Am Mittwoch eröffnete eine Anlaufstelle für Infektpatienten – mit oder ohne Corona-Verdacht – in der Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums in Werder.

Für Corona-Verdachtsfälle hat das Krankenhaus in Treuenbrietzen ein Zelt eingerichtet. Quelle: Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen

Potsdam-Mittelmark baut Corona-Test-Zentren aus

Potsdam-Mittelmarks erste Teststation für begründete Corona-Verdachtsfälle ist am Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen eingerichtet worden. Das Krankenhaus hat ein Corona-Infotelefon geschaltet: 033748/8-1848.

Wertstoffhöfe der APM geschlossen

Wegen der Corona-Epidemie hat die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH (APM) bis auf weiteres ihre Verwaltungen in Niemegk und Potsdam für den Kundenverkehr geschlossen. Die Korrespondenz kann nur auf dem schriftlichen Weg oder per Telefon erfolgen. Zudem sind ab Mittwoch alle APM-Wertstoffhöfe – sie befinden sich in Niemegk, Teltow und Werder – geschlossen. Eine Annahme der Abfälle ist vorerst nicht möglich. Die Entsorgung von Rest- und Bioabfall, von Papier und medizinischen Abfällen erfolgt vorerst wie gewohnt.

Busverkehr läuft noch nach Plan

Die Verkehrsgesellschaft Regiobus fährt trotz Corona-Krise ohne Einschränkungen weiter nach Fahrplan. So hat es der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Montag festgelegt. „Diese Maßnahme soll vor allem dazu dienen, dass alle relevanten Ziele, insbesondere die Schulen und Kitas, aber auch Arbeitsstätten vollumfänglich erreichbar bleiben“, sagte Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig.

Regiobus hält vorerst am Fahrplan fest

Landkreis und Regiobus gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen die Zahl der Fahrgäste zurückgehen wird. Das Angebot werde dennoch nicht reduziert. „Damit werden auch die Verhältnisse in den Bussen durch mehr Platz angesichts der Virusbedrohung eher günstiger“, so Hennig. Er teilte auch mit, die Verkehrsgesellschaft werde auf Anraten der Fachleute des Landkreises daran festhalten, alle Bustüren, sofern es technisch möglich ist, an allen Haltestellen zu öffnen, um für eine bessere Fahrzeugbelüftung zu sorgen. Die Busfahrer sollen zusätzlich mit Handschuhen ausgestattet werden, um das Risiko bei der Bargeld-Kassierung zu reduzieren. Laut Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert sollen in den Bussen zudem die Sitze der Fahrgäste direkt hinter dem Busfahrerbereich frei bleiben.

Seit Mittwoch nur noch Notbetreuung in Kitas

Seit Mittwoch sind alle Schulen und Kitas geschlossen. Eine Notbetreuung wird in den Kitas und in den Hortbereichen angeboten. Nutzen können diese Gruppen nur Eltern aus „strukturrelevanten Berufen“, die unverzichtbar sind für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, der Infrastruktur, des Gesundheitswesens und der Verwaltung.

Corona: Wie Beelitz, Michendorf, Nuthetal und Seddiner See die Kita-Notbetreuung organisieren

Mehr als 200 Kinder für die Notbetreuung angemeldet

Alle Kommunen im Landkreis Potsdam-Mittelmark setzen die Erhebung der Kita-Elternbeiträge für April aus. In dem Monat werden generell keine Beiträge für die Kinderbetreuung in Kitas und Hortbereichen kassiert. Darauf haben sich die Bürgermeister und Amtsdirektoren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit dem Landkreis verständigt. Die Kommunen haben wegen der Corona-Krise auf eine Notbetreuung in den Kitas und Horten umgestellt. Betreut werden nur noch Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen etwa im Gesundheits- oder Energiebereich, bei der Polizei oder Feuerwehr arbeiten.

Alle Kommunen in Potsdam-Mittelmark kassieren im April keine Kita-Beiträge

Ab Mittwoch müssen eine Vielzahl von Geschäften auf Anordnung des Bundes schließen. Nur Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen offen bleiben. In Kliniken und Altenheimen gelten Besuchsverbote.

Kreis hat Corona-Hotline eingerichtet

Die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark hat eine Corona-Hotline eingerichtet. Unter der Rufnummer 033841/9 11 11 beantworten zwei Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes allgemeine Fragen rund um das Virus.

Da sich die Nachrichtenlage ständig ändert, aktualisieren wir diesen Text in regelmäßigen Abständen.

Von MAZ-online