Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Potsdam-Mittelmark weiter aus. Die Fallzahlen steigen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie werden strenger. Die wichtigsten Informationen für den Landkreis Potsdam-Mittelmark und die Kommunen dort finden Sie hier im Überblick.

40 Corona-Tote in Potsdam-Mittelmark

Im Landreis Potsdam-Mittelmark sind bislang 40 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben (Vortag: 40). Die Stadt Werder ( Havel) hat mit insgesamt 22 die meisten Toten zu beklagen. Die anderen Verstorbenen stammen aus Beelitz (6), Bad Belzig (2), Kleinmachnow (1) Kloster Lehnin (2), aus der Gemeinde Michendorf (2) sowie aus dem Amt Niemegk (2) und dem Amt Brück (2) und aus der Gemeinde Groß Kreutz (1).

497 Corona-Fälle , 54 werden noch stationär behandelt

Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten in Potsdam-Mittelmark ist binnen 24 Stunden um vier gestiegen und beträgt 497 (Stand: Dienstagabend). 54 Corona-Patienten aus dem Landkreis müssen stationär in Krankenhäusern außerhalb von Potsdam-Mittelmark behandelt werden.

Verteilung der Ansteckungen sehr unterschiedlich

Die Verteilung der Ansteckungen ist weiter höchst unterschiedlich. Mit 157 Corona-Fällen sind die meisten Infizierten in der Stadt Werder ( Havel) zu verzeichnen – alle Neuinfektionen kommen von hier. In Kleinmachnow haben sich 52 Menschen infiziert, in Teltow sind es 47, in Stahnsdorf 25, in der Gemeinde Schwielowsee sind es 22, in Beelitz 36, in der Gemeinde Michendorf 30 und in Nuthetal 23. Am geringsten hat sich das Corona-Virus bisher im Amt Ziesar (4), in Wusterwitz (3) und in Wiesenburg (2) ausgebreitet. Die Zahl der vom Virus Genesenen liegt derzeit bei 202 (Vortag. 199).

Für die in der neuen Regelung der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg festgelegte Obergrenze, die am 9. Mai in Kraft treten soll, ist ein Wert von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen vorgesehen; dieser Wert läge für den Landkreis Potsdam-Mittelmark bei 107 Neuinfektionen innerhalb einer Woche. Erst darüber hinaus müssten wieder Einschränkungen in den Lockerungsmaßnahmen eingeführt werden. Aktuell liegt dieser Wert in Potsdam-Mittelmark bei 18 Infizierten.

Corona in Asylunterkunft

Auf der Quarantänestation im Flüchtlingsheim Teltow befindet sich noch ein Mensch mit nachgewiesener Infektion sowie neun Verdachtsfälle. Es handelt sich um zwei Familien aus Werder.

Betroffene Kita in Netzen hat Betrieb wieder aufgenommen

Die Kindertagesstätte in Netzen, in der eine Erzieherin positiv getestet worden war, hat nach zwei Wochen Quarantäne am 5. Mai ihren Betrieb wieder aufgenommen. Kinder und Personal sind zurückgekehrt. Es blieb bei einem Fall.

Eine deutlich ausgeweitete Kinder-Betreuung wünscht sich der Kita-Elternbeirat im Landkreis. Er hat sogar eine Petition gestartet, um die Schließzeit zu beenden und eine weiteren Beitragserlass für die Zeit der Betreuungslosigkeit zu erhalten.

Kreis erlässt Gebühr für Kinderbetreuung bei Tageseltern

Eltern von Kindern in der Tagespflege müssen für April und Mai keine Kita-Gebühren bezahlen. Für Juni entfällt die Gebühr ebenfalls, wenn die Notbetreuung nicht genutzt wird. Das teilte der Landkreis am 7. Mai mit.

Corona: Elternbeirat fordert Gebührenerlass und Kita-Öffnungen in Potsdam-Mittelmark

Seniorenzentrum in Werder betroffen

Im Seniorenzentrum „Haus am Zernsee“ in Werder sind inzwischen n 35 Bewohner und 16 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Von den erkrankten Bewohnern sind mittlerweile 19 wieder genesen, von den Mitarbeitern zwölf. Die Einrichtung beklagt aber auch den Tod von inzwischen zehn Bewohnern, die an den Folgen der Virusinfektion gestorben sind.

Nach Angaben des Krisenstabes ist auch eine Behinderteneinrichtung des Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin in Teltow, das Haus Nazareth, betroffen. Es wurde unter Gesamtquarantäne gestellt. Betroffen sind 20 Bewohner und vier Betreuer, von denen einer positiv mit Covid-19 getestet wurde. Das Gesundheitsamt hat aufgrund der besonderen Situation angeordnet, alle Mitarbeitende und alle Bewohner abzustreichen. Bei allen 20 Bewohnern und einem Mitarbeiter sind die Tests negativ ausgefallen. Zwei Ergebnisse stehen derzeit noch aus.

2503 Verdachtsfälle im Landkreis

In amtlich angeordneter häuslicher Quarantäne befinden sich im Landkreis Potsdam-Mittelmark 117 (Vortag: 118) Männer, Frauen und Kinder. Die Zahl der Verdachtsfälle beträgt 2638 (Vortag: 2503).

Corona-Teststationen im Landkreis

In Teltow hat am 6. April ein Zentrum für Atemwegserkrankungen eröffnet. Dafür hat der Landkreis von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Räume in der Berliner Straße 6 angemietet. Für den Besuch ist allerdings die Überweisung des Hausarztes erforderlich.

Zuvor war in der Gemeinde Michendorf eine Teststelle für Corona-Verdachtsfälle entstanden. Und zwar an der Hausarztpraxis Drews, Neu-Langerwisch 28, im Ortsteil Langerwisch.

Auch in Kleinmachnow wurde eine Anlaufstelle geschaffen. Die Kleinmachnower Ärztin Christine Marie Opdensteinen hat sie an ihrer Praxis am August-Bebel-Platz 2 eingerichtet.

Eine Teststation gibt es außerdem in Lehnin, die sich in der Tagesklinik des Evangelischen Diakonissenhauses am Klosterkirchplatz 6 befindet.

Zudem wird auch in einem Zelt des Technischen Hilfswerks ( THW) in Bad Belzig getestet, das in der Niemegker Straße 38 als Anlaufstelle der Praxis Dr. Schulze-Köhn in Zusammenarbeit mit dem Ernst-von-Bergmann Klinikum Bad Belzig eingerichtet wurde.

Anlaufstelle für Infektpatienten in Werder

Im März öffnete auch eine Anlaufstelle für Infektpatienten – mit oder ohne Corona-Verdacht – in der Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums in Werder.

Am Krankenhaus Treuenbrietzen ist für die Corona-Tests jetzt ein größeres Zelt postiert worden. Quelle: Johanniter-Krankenhaus

Potsdam-Mittelmarks erste Teststation für begründete Corona-Verdachtsfälle ist am Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen eingerichtet worden. Das Krankenhaus hat ein Corona-Infotelefon geschaltet: 033748/8-1848.

Ticketkauf ab 11. Mai auch wieder in den Bussen

Die Verkehrsgesellschaft Regiobus fährt trotz Corona-Krise ohne Einschränkungen weiter nach Fahrplan. Ab Montag, 11. Mai, nimmt Regiobus den Verkauf von Fahrausweisen in den Linienbussen wieder auf. Dazu wird die erste Tür geöffnet, um Fahrgästen ohne Fahrausweis den Ticketkauf zu ermöglichen. Wo machbar, bleibt ein Türflügel geschlossen, um weiteren Abstand zu halten. Kunden mit Fahrausweisen können weiterhin die hinteren Türen als Zugang nutzen. Zum Schutz werden die Fahrerkabinen in den Bussen sukzessive mit klappbaren Plexiglasscheiben ausgestattet. Alle Fahrer erhielten bereits Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel, welche bei Bedarf genutzt werden können.

Kreis hat Corona-Hotline eingerichtet

Die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark hat eine Corona-Hotline eingerichtet. Unter der Rufnummer 033841/9 11 11 beantworten acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Fragen rund um das Virus.

Info: Da sich die Nachrichtenlage ständig ändert, aktualisieren wir diesen Text in regelmäßigen Abständen.

