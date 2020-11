Sie sind an Covid-19 erkrankt, zählen als Corona-Verdachtsfall oder sind Kontaktperson? Dann müssen Sie laut Allgemeinverfügung des Landkreises Potsdam-Mittelmark ein Symptom-Tagebuch führen. Was und wie genau erfasst werden soll und was nach Quarantäne-Ende damit passiert, lesen Sie in diesem Überblick.