Die Corona-Pandemie breitet sich aus – auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sowohl das Gesundheitsamt des Kreises als auch das Land Brandenburg geben täglich Lagebilder heraus. Auf dieser Grundlage informieren wir an dieser Stelle vormittags und nachmittags über die aktuelle Infektionslage in Potsdam-Mittelmark. Hinweis: Die veröffentlichten Zahlen von Kreis und Land können voneinander abweichen.

Die Lage am Mittwoch, 16. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im Landkreis Potsdam-Mittelmark einen neuen Höchststand erreicht. Sie stieg am Mittwoch auf 174,1. Am Vortag lag sie bei 148,7. Der Landkreis meldete 88 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 2394. Mehr Informationen gibt der Kreis am Nachmittag bekannt.

Die Lage am Dienstag, 15. Dezember

Der Landkreis meldete am Dienstaq 99 Neuinfektionen und zwei Todesfälle. Die beiden Menschen, die an oder mit dem Coronavirus starben, stammen aus Bad Belzig und Kleinmachnow. Die Zahl der Corona-Toten erhöht sich damit auf 57. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im Landkreis einen neuen Höchststand erreicht. Das Land meldete einen Wert von 148,7 für Potsdam-Mittelmark. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 117,2. Der bisherige Höchststand war Anfang Dezember mit gut 122 erreicht worden. Die Gesamtzahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 2306. Davon gelten 1950 inzwischen als genesen. In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 302 Mittelmärker, die meisten davon mit 105 in Teltow.

Dem Gesundheitsamt sind momentan 304 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon werden mit 68 aus Teltow gemeldet. Hoch ist die Zahl der aktuell Infizierten auch in Kleinmachnow (51), Stahnsdorf (30) und Bad Belzig (22). Vergleichsweise niedrig ist diese Zahl in Brück (2), Beetzsee (2), Treuenbrietzen (2) und Ziesar (2).

Auch die meisten Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden in Teltow registriert, wo 16 Corona-Fälle am Dienstag bekanntgeworden sind. Jeweils 13 neue Corona-Fälle werden aus Kleinmachnow und Bad Belzig gemeldet. Durch Schnelltests wurden im Krankenhaus in Kloster Lehnin vier positive Corona-Fälle ermittelt, in einem Pflegeheim in Dahlen bei Görzke zwei. Die Befunde werden jetzt durch die genaueren PCR-Tests überprüft.

Die Lage am Montag, 14. Dezember

Der Landkreis hat am Montag 38 neue Corona-Fälle für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Insgesamt wurden über das Wochenende von Freitag bis Montag 97 Neuinfektionen registriert. Damit erhöht sich die Zahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf 2207 – 1891 davon gelten inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 266 aktuell Infizierte bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 117,2. Der Landkreis meldete zudem neue Corona-Fälle in Senioreneinrichtungen in Kleinmachnow und Werder. Betroffen sind das Augustinum und das Pflegeheim Senvital in Kleinmachnow sowie das Seniorenzentrum am Wachtelwinkel in Werder.

Auch in Schulen und in einer Kita gibt es Neuinfektionen. In der Steinwegschule in Kleinmachnow wurden in drei Klassen jeweils ein Schüler positiv getestet. Für die Schüler der drei Klassen und neun Lehrer wurde Quarantäne angeordnete. Vier Corona-Fälle wurden auch aus der Grund- und Oberschule in Wilhelmshorst bekannt. In der Kita Zoar in Teltow sind zwei weitere Gruppen in Quarantäne gesetzt worden, damit sind jetzt dort sechs Kinder-Gruppen in Quarantäne.

Die Lage am Freitag, 11. Dezember

Der Landkreis hat am Freitag 66 Neuinfektionen für Potsdam-Mittelmark gemeldet und drei Todesfälle aus Teltow, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen sind. Damit erhöht sich die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus gestorben sind, auf 55. Zu einem massiven Corona-Ausbruch ist es in einer Seniorenresidenz in Saarmund gekommen. Dort haben sich insgesamt 34 Bewohner und Mitarbeitende mit dem Virus angesteckt.

Auch aus Schulen und einer Klinik in Beelitz-Heilstätten werden einzelne Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Potsdam-Mittelmark gegenüber dem Vortag deutlich von 72 auf 102,5, bleibt aber noch unter den Höchstwerten von Anfang Dezember, die bei über 120 lagen. Die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 2110. 1835 davon gelten inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 225 aktiv Infizierte bekannt, die meisten mit 62 in Teltow.

Die Lage am Donnerstag, 10. Dezember

Der Landkreis hat am Donnerstag 28 neue Corona-Fälle für Potsdam-Mittelmark gemeldet – die meisten davon aus Teltow und Kleinmachnnow, wo jeweils sechs Neuinfektionen bekannt geworden sind. Die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 2044. Davon gelten 1804 inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 192 aktuell Infizierte bekannt. Besonders hoch ist die Zahl der derzeit Infizierten mit 54 in Teltow. Im Landkreis befinden sich momentan 413 Menschen an angeordneter Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Infektionsgeschehen vergleichbar macht und bei der Einstufung von Risikogebieten herangezogen wird, ist im Landkreis am Donnerstag leicht gesunken – von 77,6 am Vortag auf nun 72.

Die Lage am Mittwoch, 9. Dezember

Der Landkreis hat am Mittwoch 33 neue Corona-Infektionen für Potsdam-Mittelmark und einen Todesfall aus Beelitz gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der Mittelmärker, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, auf 52. Insgesamt sind 2016 Menschen im Landkreis registriert, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben. 1766 davon gelten inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 203 aktuell Infizierte bekannt, die meisten mit 64 werden aus Teltow gemeldet.

In der Michendorfer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete ist ein weiteres positives Testergebnis bekannt geworden. „Das Gesundheitsamt war am Mittwoch vor Ort und legt weitere Maßnahmen zur Isolierung fest. Die Quarantäne kann im Objekt erfolgen“, teilte der Kreis mit. Auch in der Stahnsdorfer Gemeinschaftsunterkunft wurde eine Person positiv auf das Virus getestet, die mit einer Kontaktperson nun in der Quarantäne-Einrichtung in Teltow untergebracht ist. Jeweils einen Corona-Fall gibt es in der Kita Ameisenburg in Kleinmachnow und in der evangelischen Kita Zoar in Teltow. Für die Teltower Kita wurde für 47 Kinder und acht Erzieher bis zum 21. Dezember Quarantäne angeordnet. In der Kita in Kleinmachnow werde das Geschehen derzeit noch abgeklärt, hieß es.

In Potsdam-Mittelmark befinden sich 511 Menschen momentan in angeordneter Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch im Landkreis nach Landesangaben leicht auf 77,6 (Vortag: 73,4) gestiegen.

Die Lage am Dienstag, 8. Dezember

Der Landkreis meldet am Dienstag 28 neue Infektionen in Potsdam-Mittelmark. Die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie erhöht sich damit auf 1983 Patienten. Mit elf neuen Corona-Fällen und damit aktuell 64 Infizierten war am Dienstag die Stadt Teltow am stärksten von dem Virus betroffen, gefolgt von Kleinmachnow, wo neun positive Ergebnisse gemeldet wurden. Aktuell sind 200 Personen mit Covid-19 infiziert. 51 Mittelmärker starben am beziehungsweise im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus. Das Land gibt am Dienstag für Potsdam-Mittelmark einen Inzidenzwert von 73,4 an.

Sechs neue Corona-Fälle wurden aus Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete in Teltow, Michendorf und Stahnsdorf gemeldet. Die beiden Infizierten aus Michendorf verbringen die Quarantäne mit ihren Familien in ihren Wohnungen vor Ort, so Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Die drei Teltower Betroffenen sowie eine weitere Person mit einer Kontaktperson aus Stahnsdorf wurden in die Quarantäne-Einheiten in Teltow verlegt, die im Frühjahr eingerichtet und seitdem bereitgehalten wurden. Insgesamt sind hier 13 Geflüchtete – Infizierte und Kontaktpersonen – betroffen.

Auch an Schulen gibt es unterdessen weitere neue Infektionen. So erkrankte etwa vorige Woche in Wilhelmshorst ein Oberstufen-Schüler der Grund- und Oberschule. Den Kontaktpersonen wurde Quarantäne auferlegt. Am Wochenende war ein Fall in der Stahnsdorfer Heinrich-Zille-Grundschule gemeldet worden und der Hort der Lindenhof-Grundschule öffnete am Montag nicht, da wegen der Infektion einer pädagogischen Fachkraft 13 Kollegen, die zwei Hausmeister und die Sozialarbeiterin in Quarantäne geschickt wurden.

Zwei weitere positive Testergebnisse gab es an der Gesamtschule Treuenbrietzen – hier blieb gestern gleich die gesamte Schule geschlossen. „Das Gesundheitsamt wird den Quarantänezeitraum für betroffene Personen kurzfristig festlegen“, so die Auskunft des Landkreises. Auch zwei Kursklassen der Recura-Akademie Beelitz sind von Corona betroffen. Dort gab es eine Infektionen, der Unterricht findet nun als Fernlehre statt.

Im Werderaner Seniorenheim „Haus am Zernsee“ gibt es keine neuen Erkenntnisse, ob nach dem ersten positiven Fall weitere Personen infiziert seien, so Schwinzert. Die 36 Mitbewohner sind unter Quarantäne, der Besucherverkehr wurde eingestellt, die Kontakte werden verfolgt.

Die Lage am Montag, 7. Dezember:

Insgesamt 17 neue Infektionen meldet der Landkreis Potsdam-Mittelmark für Montag, den 7. Dezember. Damit steigt die Zahl der laborbestätigten Erkrankungen seit Ausbruch der Pandemie auf 1955 Fälle. Die meisten Neuinfektionen meldete der Landkreis aus Teltow (9), Groß-Kreutz ( Havel) (8), Beelitz und Kleinmachnow (jeweils 7) sowie Werder/ Havel (6). Die Zahl der in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Verstorbenen liegt unverändert bei 50.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist zwischen Freitag und Montag wieder angestiegen. Am Montag meldete das Land den Wert 89,6 für den Landkreis, am Sonnabend lag er bei 91,0 (Freitag: 72,0). Diese Zahl, die für die Beurteilung der Corona-Lage und die Einstufung von Risikogebieten herangezogen wird, berechnet sich aus den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

In einer Saarmunder Altenpflegeeinrichtung wurden drei Bewohner sowie mehrere Mitarbeiter mit dem Antigen-Schnelltest positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Einrichtung bildet jetzt einen abgegrenzten Bereich und nimmt keine Neuzugänge auf. Außerdem wird der Besucherverkehr bis auf Weiteres eingestellt. Eine Untersuchung der Umgebung ist ebenfalls veranlasst.

In der Grundschule „ Otto Nagel“ in Bergholz-Rehbrücke wurden ebenfalls Erzieher und Kinder getestet. Nach dem Ergebnis ordnete das Gesundheitsamt die bereits bestehende Quarantäne bis einschließlich 9. Dezember an. Auch in der Glindower Kita „Sunshine Kids“ wurden Tests durchgeführt und die Quarantäne bis einschließlich 9. Dezember verlängert.

Ein Verdachtsfall wurde in einer Gemeinschaftseinrichtung in Kloster Lehnin gemeldet, die Ermittlungen des Gesundheitsamtes dazu dauern an. Vorsorglich wurde für alle Bewohner eine Quarantäne angeordnet und Tests angekündigt.

In einem Altenpflegeheim in Werder zeigte ein Bewohner am 3. Dezember coronatypische Symptome und wurde mit einem Antigen-Schnelltest zunächst negativ getestet. Bei der hausärztlichen Versorgung wurde ein weiterer Test durchgeführt. Die Auswertung ergab diesmal ein positives Ergebnis. Die 36 Mitbewohner des Wohnbereiches der Einrichtung wurden unter Quarantäne gestellt. Die Einrichtung stellte ihren Besucherverkehr ein. Die Untersuchung der Umgebung ist veranlasst.

Am Sonntag wurde in einem Stahnsdorfer Hort ein Corona-Fall bekannt. Die Einrichtung bleibt vorerst geschlossen. Einen neuen bestätigten Corona-Fall gibt es ebenfalls an der Grundschule „ Heinrich Zille“ in Stahnsdorf. Dort wurde ein Schulkind der fünften Klasse positiv auf das Virus getestet, wie am Montag bekannt wurde. Die Eltern der betreffenden Klasse sind informiert. Für ihre Kinder findet bis auf Weiteres Distanzunterricht statt. Die Schule meldete den Fall umgehend dem Gesundheitsamt. Die Behörde ordnete für Schüler und Lehrer, die engen Kontakt ,mit dem Schulkind hatten, zunächst eine Quarantäne bis zum 16. Dezember an. Das Gesundheitsamt setzt seine Kontaktermittlungen fort.

Die Lage am Freitag, 4. Dezember:

Mittelmarks Kreisverwaltung meldet am Freitag 51 Corona-Neuinfektionen. In Beelitz und Groß Kreutz ( Havel) sind jeweils sieben Fälle hinzugekommen, in Michendorf und Teltow sind es fünf. 1938 Mittelmärker haben sich seit Pandemie-Beginn mit dem Virus infiziert, 1633 ehemals Betroffene gelten als genesen. Die meisten aktuell infizierten Mittelmärker stammen aus Teltow (66), Kleinmachnow (30) und Stahnsdorf (26). Die Zahl der in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Verstorbenen liegt im Vergleich zu den Vortagen unverändert bei 50. Weitere Details zum Infektionsgeschehen in Potsdam-Mittelmark nannte der Kreis am Freitag nicht.

Das Land Brandenburg meldet am Freitag für Potsdam-Mittelmark eine Sieben-Tage-Inzidenz von 72,0. Damit ist der Wert erneut gesunken, allerdings ging beim Land von Donnerstag zu Freitag auch nur ein neuer Corona-Fall ein. Der Landkreis informierte am Donnerstagnachmittag jedoch über 38 Neuinfektionen.

Die Lage am Donnerstag, 3. Dezember:

38 Neuinfektionen meldet der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Donnerstagnachmittag, wovon die meisten (11) auf die Stadt Teltow fallen. Fünf neue Corona-Fälle traten in Bad Belzig auf und jeweils vier in Kleinmachnow, Stahnsdorf und Seddiner See. Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn 1887 Mittelmärker mit dem Corona-Virus angesteckt. 1587 gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist am Donnerstag auf 95,6 gesunken (Vortag 102,97), wie das Land Brandenburg via Dashboard mitteilte. Nach dem Erreichen des bisherigen Höchstwertes 122,4 am Dienstag geht die Zahl, die die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen beziffert, langsam wieder zurück.

Nach Angaben des Landkreises sind nach dem Corona-Fall im Glindower Hort 53 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Das Gesundheitsamt überprüft noch, ob weitere Kontaktpersonen in Frage kommen. Auch im Hort der Otto-Nagel-Schule in Bergholz-Rehbrücke sind 75 Schüler sowie pädagogisches Personal bis zum 9. Dezember in Quarantäne geschickt worden, weil sie als Kontaktpersonen gelten. Das Gesundheitsamt ordnete an, alle Kinder der Jahrgangsstufe vier und Teile des pädagogischen Personals zu testen. Die Testung erfolgte am Donnerstag. In Geltow ist die Kita nach mindestens einem Corona-Fall teilweise geschlossen.

Die Lage am Mittwoch, 2. Dezember:

24 Corona-Neuinfektionen meldete die Kreisverwaltung für Potsdam-Mittelmark am Mittwochnachmittag. Jeweils sieben Fälle traten in Teltow und Wusterwitz auf, drei waren es in Schwielowsee. Die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten seit Pandemie-Beginn steigt auf 1849. 1562 gelten als genesen. 699 Mittelmärker befinden sich derzeit in vom Gesundheitsamt angeordneter Quarantäne, wobei die meisten (136) in Kleinmachnow leben. Die Zahl der am oder mit dem Virus Verstorbenen liegt im Vergleich zum Vortag unverändert bei 50.

Der Glindower Hort „Sunshine Kids“ muss wegen eines Corona-Falls ab Donnerstag vorerst schließen, wie die Stadt Werder am Mittwochnachmittag mitteilte. Dort ist eine Erzieherin positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Das Land Brandenburg meldet für den Landkreis Potsdam-Mittelmark eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert, der für die Einstufung von Risikogebieten herangezogen wird, liegt am Mittwoch bei 102,97 (Vortag 122,4). Er beziffert die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Vor einer Woche lag der Wert in Potsdam-Mittelmark bei 95,6. Der Landkreis befindet sich hinsichtlich der Inzidenz unter dem Durchschnitt des Landes, der aktuell mit 131,1 beziffert wird.

Die Lage am Dienstag, 1. Dezember:

Der Landkreis hat am Dienstag insgesamt 66 Neuinfektionen für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Corona-Fälle wurden aus dem Augustinum in Kleinmachnow und aus dem Oberstufenzentrum in Werder bekannt. Die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, steigt auf 1825 – davon gelten 1540 als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 240 aktuell Infizierte bekannt. 611 Menschen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der Mittelmärker, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, steigt von 48 auf 50. Verstorben sind zwei Bewohnerinnen der Teltower Lavendel-Residenz. Die Senioreneinrichtung hatte die traurige Nachricht bereits vergangene Woche mitgeteilt, die zeitverzögert jetzt in der Statistik ihren Ausdruck finden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist am Dienstag auf einen neuen Höchstwert geklettert. Das Land Brandenburg meldet für den Landkreis am Morgen einen Wert von 122,4 (Vortag: 110,8). Die Kreisverwaltung kündige indes am Montagnachmittag an, auf Grundlage der neuen Eindämmungsverordnung des Landes eine neue Allgemeinverfügung zu erlassen. Das Kabinett hatte schärfere Kontaktbeschränkungen beschlossen.

Zuletzt erneuerte der Landkreis seine Allgemeinverfügung am 15. November. Diese beinhaltete zum Beispiel die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen auf Wochen- und Frischemärkten.

Die Lage am Montag, 30. November:

Der Landkreis hat am Montag 27 Neuinfektionen für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf 1759. Inzwischen gelten 1427 als genesen. Dem Gesundheitsamt sind im Landkreis 182 Menschen bekannt, die aktuell infiziert sind. Die meisten aktuell Infizierten werden mit 62 aus Teltow gemeldet. Momentan befinden sich 557 Menschen in angeordneter Quarantäne. Neue Corona-Fälle wurden nach einer zentralen Testung aus der Kita „Wildenbrucher Waldzwerge“ bekannt. Der Kindergarten im Michendorfer Ortsteil Wildenbruch muss jetzt bis einschließlich 10. Dezember geschlossen bleiben.

Das Land Brandenburg meldet am Montagmorgen für Potsdam-Mittelmark eine Sieben-Tage-Inzidenz von 110,8. Damit ist der Wert, der für die Beurteilung der Corona-Lage und die Einstufung von Risikogebieten herangezogen wird, leicht gesunken (Freitag: 115,9). Wie mehrfach berichtet, sind die Meldungen über die Zahl der Neuinfizierten am Wochenende allerdings als unvollständig zu betrachten. Ein klares Bild liefern erst die Corona-Zahlen, die der Landkreis am Montagnachmittag herausgibt.

