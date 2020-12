Potsdam-Mittelmark

Die Corona-Pandemie breitet sich aus – auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sowohl das Gesundheitsamt des Kreises als auch das Land Brandenburg geben täglich Lagebilder heraus. Auf dieser Grundlage informieren wir an dieser Stelle vormittags und nachmittags über die aktuelle Infektionslage in Potsdam-Mittelmark. Hinweis: Die veröffentlichten Zahlen von Kreis und Land können voneinander abweichen.

Die Lage am Freitag, 18. Dezember:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist weiter angestiegen: Am Freitag liegt der Wert bei 251,2 (Vortag: 231,8). Damit setzt sich der traurige Aufwärtstrend fort. Am Donnerstag überschritt Potsdam-Mittelmark die 200er-Marke der Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Das Land gibt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis seit Beginn der Pandemie am Freitag mit 2654 an, was einen Anstieg um 108 Fälle innerhalb 24 Stunden bedeutet. In den Pflegeheimen der Mittelmark spitzt sich die Situation zu – inzwischen ist jede vierte Einrichtung betroffen.

Die Lage am Donnerstag, 17. Dezember:

Neue traurige Rekordwerte für Potsdam-Mittelmark: Der Landkreis meldet am Donnerstag 152 Corona-Neuinfektionen, so viele wie noch nie innerhalb 24 Stunden. Die meisten Fälle traten in Werder (29), Michendorf (23), Kleinmachnow (11) und im Amt Beetzsee (11) auf. Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn damit 2546 Mittelmärker mit dem Virus infiziert – 2058 gelten als genesen. 433 Menschen im Landkreis sind aktuell nachweislich infiziert. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Verstorbenen liegt im Vergleich zum Vortag unverändert bei 60.

Im Pflegeheim Dahlen bei Ziesar ist das Corona-Virus ausgebrochen. Die Kita „Zwergenhaus“ in Dahnsdorf wurde vorsorglich geschlossen, weil eine erkrankte Mutter positiv getestet wurde, die Kinder allerdings nicht. In der Kita Spatzennest in Niemegk gab es einen Corona-Fall unter den Mitarbeitern, ebenso in der Kita „Villa Regenbogen“ in Ziesar. Dort müssen Kita-Kinder und Mitarbeiter bis 25. Dezember in Quarantäne bleiben.

Auch der Inzidenzwert hat im Landkreis Potsdam-Mittelmark am Donnerstag damit einen neuen Rekordwert erreicht: Er liegt aktuell bei 231,8 (Vortag: 174,1), wie das Land Brandenburg am Vormittag via Dashboard meldet. Seit Tagen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz, die für die Einstufung von Risikogebieten herangezogen wird, in der Mittelmark an. Vier Brandenburger Landkreise liegen derzeit über der 200er-Marke, zwei befinden sich über dem Wert 300 und Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster bilden mit der Sieben-Tage-Inzidenz über 500 die traurigen Spitzenreiter.

Die Lage am Mittwoch, 16. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im Landkreis Potsdam-Mittelmark einen neuen Höchststand erreicht. Sie stieg am Mittwoch auf 174,1. Am Vortag lag sie bei 148,7. Der Landkreis meldete 88 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle. Damit erhöht sich die Zahl der Mittelmärker, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, auf 60. Die drei Verstorbenen, die am Mittwoch gemeldet wurden, stammen aus Schwielowsee, Stahnsdorf und Teltow.

Aus dem Werderaner Seniorenpflegeheim „Casa Reha“ meldet der Kreis mehrere positive Virus-Befunde, die durch Schnelltests ermittelt wurden. Die Schnelltests sollen nun mit den genaueren PCR-Tests überprüft werden. In der Seniorenanlage in Kloster Lehnin haben sich nach den ersten Tests mindestens neun Fälle bestätigt. Das Gesundheitsamt hat jetzt die Testung aller Bewohner und Mitarbeiter angeordnet. Einen Corona-Fall gibt es auch in einer Grundschule in Nuthetal. Die Zahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben, steigt auf 2394. Als genesen gelten 2010 Menschen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 329 aktuell Infizierte bekannt, die meisten mit 63 werden aus Teltow gemeldet.

Die Lage am Dienstag, 15. Dezember

Der Landkreis meldete am Dienstaq 99 Neuinfektionen und zwei Todesfälle. Die beiden Menschen, die an oder mit dem Coronavirus starben, stammen aus Bad Belzig und Kleinmachnow. Die Zahl der Corona-Toten erhöht sich damit auf 57. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im Landkreis einen neuen Höchststand erreicht. Das Land meldete einen Wert von 148,7 für Potsdam-Mittelmark. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 117,2. Der bisherige Höchststand war Anfang Dezember mit gut 122 erreicht worden. Die Gesamtzahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 2306. Davon gelten 1950 inzwischen als genesen. In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 302 Mittelmärker, die meisten davon mit 105 in Teltow.

Dem Gesundheitsamt sind momentan 304 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon werden mit 68 aus Teltow gemeldet. Hoch ist die Zahl der aktuell Infizierten auch in Kleinmachnow (51), Stahnsdorf (30) und Bad Belzig (22). Vergleichsweise niedrig ist diese Zahl in Brück (2), Beetzsee (2), Treuenbrietzen (2) und Ziesar (2).

Auch die meisten Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden in Teltow registriert, wo 16 Corona-Fälle am Dienstag bekanntgeworden sind. Jeweils 13 neue Corona-Fälle werden aus Kleinmachnow und Bad Belzig gemeldet. Durch Schnelltests wurden im Krankenhaus in Kloster Lehnin vier positive Corona-Fälle ermittelt, in einem Pflegeheim in Dahlen bei Görzke zwei. Die Befunde werden jetzt durch die genaueren PCR-Tests überprüft.

Die Lage am Montag, 14. Dezember

Der Landkreis hat am Montag 38 neue Corona-Fälle für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Insgesamt wurden über das Wochenende von Freitag bis Montag 97 Neuinfektionen registriert. Damit erhöht sich die Zahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf 2207 – 1891 davon gelten inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 266 aktuell Infizierte bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 117,2. Der Landkreis meldete zudem neue Corona-Fälle in Senioreneinrichtungen in Kleinmachnow und Werder. Betroffen sind das Augustinum und das Pflegeheim Senvital in Kleinmachnow sowie das Seniorenzentrum am Wachtelwinkel in Werder.

Auch in Schulen und in einer Kita gibt es Neuinfektionen. In der Steinwegschule in Kleinmachnow wurden in drei Klassen jeweils ein Schüler positiv getestet. Für die Schüler der drei Klassen und neun Lehrer wurde Quarantäne angeordnete. Vier Corona-Fälle wurden auch aus der Grund- und Oberschule in Wilhelmshorst bekannt. In der Kita Zoar in Teltow sind zwei weitere Gruppen in Quarantäne gesetzt worden, damit sind jetzt dort sechs Kinder-Gruppen in Quarantäne.

Die Lage am Freitag, 11. Dezember

Der Landkreis hat am Freitag 66 Neuinfektionen für Potsdam-Mittelmark gemeldet und drei Todesfälle aus Teltow, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen sind. Damit erhöht sich die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus gestorben sind, auf 55. Zu einem massiven Corona-Ausbruch ist es in einer Seniorenresidenz in Saarmund gekommen. Dort haben sich insgesamt 34 Bewohner und Mitarbeitende mit dem Virus angesteckt.

Auch aus Schulen und einer Klinik in Beelitz-Heilstätten werden einzelne Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Potsdam-Mittelmark gegenüber dem Vortag deutlich von 72 auf 102,5, bleibt aber noch unter den Höchstwerten von Anfang Dezember, die bei über 120 lagen. Die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 2110. 1835 davon gelten inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 225 aktiv Infizierte bekannt, die meisten mit 62 in Teltow.

Die Lage am Donnerstag, 10. Dezember

Der Landkreis hat am Donnerstag 28 neue Corona-Fälle für Potsdam-Mittelmark gemeldet – die meisten davon aus Teltow und Kleinmachnnow, wo jeweils sechs Neuinfektionen bekannt geworden sind. Die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 2044. Davon gelten 1804 inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 192 aktuell Infizierte bekannt. Besonders hoch ist die Zahl der derzeit Infizierten mit 54 in Teltow. Im Landkreis befinden sich momentan 413 Menschen an angeordneter Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Infektionsgeschehen vergleichbar macht und bei der Einstufung von Risikogebieten herangezogen wird, ist im Landkreis am Donnerstag leicht gesunken – von 77,6 am Vortag auf nun 72.

Aktuelle Corona-Zahlen für Potsdam-Mittelmark

