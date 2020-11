Potsdam-Mittelmark

Die Corona-Pandemie breitet sich aus – auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sowohl das Gesundheitsamt des Kreises als auch das Land Brandenburg geben täglich Lagebilder heraus. Auf dieser Grundlage informieren wir an dieser Stelle vormittags und nachmittags über die aktuelle Infektionslage in Potsdam-Mittelmark. Hinweis: Die veröffentlichten Zahlen von Kreis und Land können voneinander abweichen.

Die Lage am Donnerstag, 26. November:

Das Land Brandenburg meldet einen weiteren Anstieg des Corona-Inzidenzwertes für Potsdam-Mittelmark auf 106,2 (Vortag 95,6). Das ist dem Dashboard am Donnerstagmorgen zu entnehmen. In fast allen Kreisen und kreisfreien Städten des Landes liegt die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner und sieben Tage beziffert, derzeit über 100, wenn nicht sogar über 200 ( Cottbus, Spree-Neiße und Oberspreewald Lausitz).

Anzeige

Lesen Sie auch: Corona-Isolation im Seniorenheim Treuenbrietzen aufgehoben

Corona-Fall im Umfeld der Reetzer Kita „Zwergenland“

Die Lage am Mittwoch, 25. November:

Der Landkreis hat am Mittwoch 23 Neuinfektionen für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf 1649. Inzwischen gelten 1371 davon als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 235 aktuell Infizierte bekannt. Die höchste Zahl der aktuell Infizierten weist mit 64 Teltow auf.

Neue Corona-Infektionen sind aus einem Seniorenpark in Treuenbrietzen bekannt geworden. Dort wurden vier weitere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Einen Corona-Fall gibt es zudem in der Kita Ameisenburg in Kleinmachnow, dort sind es nun insgesamt drei Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Wegen eines heftigen Corona-Ausbruchs in der Wusterwitzer Grundschule hat das Gesundheitsamt jetzt für 14 Tage die Schließung der Schule angeordnet. Zuvor waren sieben weitere Corona-Fälle in der Einrichtung bekannt geworden.

Lesen Sie auch:

Corona: Gesundheitsamt schließt Wusterwitzer Grundschule

In Quarantäne befinden sich im Landkreis momentan 494 Menschen – die meisten mit 106 in Kleinmachnow. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Pandemie-Beginn an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt unverändert bei 48.

Mit den 66 Corona-Neuinfektionen vom Dienstag steigt die Sieben-Tage-Inzidenz für Potsdam-Mittelmark wieder steil an und liegt bei 95,6. Das meldete das Land Brandenburg via Dashboard am Mittwochmorgen. Dieser Wert wird für die Beurteilung der Corona-Lage sowie der Einstufung von Risikogebieten herangezogen.

Lesen Sie auch: Eltern in Potsdam-Mittelmark haben Angst vor erneuter Schließung der Kitas

Die Lage am Dienstag, 24. November

Der Landkreis hat am Dienstag 66 Neuinfektionen für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der Mittelmärker, die sich seit Pandemie-Beginn infiziert haben, auf 1626 – davon gelten 1322 inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 261 aktuell Infizierte bekannt. Die meisten aktuell Infizierten werden mit 73 aus Teltow gemeldet. In angeordneter Quarantäne befinden sich momentan 336 Menschen, allein 42 davon in der Gemeinde Schwielowsee.

Neue Corona-Fälle wurden aus zwei Schulen und einer Kita gemeldet. Zwei Schüler des Vico-von Bülow-Gymnasiums in Stahnsdorf wurden positiv auf das Virus getestet. Für Mitschüler der beiden betroffenen Klassen wurde bis Anfang Dezember Quarantäne angeordnet. Auch zwei Schüler aus der Grundschule auf dem Seeberg in Kleinmachnow haben sich angesteckt. Mitschüler der Klasse 1 und 5 sind bis 3. Dezember in Quarantäne.

Eine weitere Erzieherin der Kita Ameisenburg in Kleinmachnow ist nach Kreisangaben positiv getestet worden, die sich aber bereits in Quarantäne befindet. Für sie wurde die Quarantäne bis zum 3. Dezember verlängert, teilte der Kreis mit.

Das Land Brandenburg hat am Dienstagmorgen für Potsdam-Mittelmark eine Sieben-Tage-Inzidenz von 69,72 gemeldet. Das ist eine geringe Erhöhung im Vergleich zum Vortag, an dem der Wert, der für die Einstufung von Risikogebieten herangezogen wird, bei 68,8 lag. Potsdam-Mittelmark gehört damit derzeit zu den Kreisen in Brandenburg mit einer vergleichsweise niedrigen Inzidenz.

Die Lage am Montag, 23. November

Der Landkreis hat am Montag 41 Neuinfektionen für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben, auf 1560. Als genesen gelten inzwischen 1291 Menschen. Zu einem Corona-Ausbruch ist es in der Teltower Lavendel-Residenz gekommen. Auch in der Reha-Klinik in Bad Belzig gibt es einen massiven Corona-Ausbruch. Neue Corona-Fälle werden zudem aus zwei Kitas in Kleinmachnow und aus der Kita Birkenhain in Ferch gemeldet.

Dem Gesundheitsamt sind derzeit 226 Menschen im Landkreis bekannt, die aktuell infiziert sind. Die meisten davon werden mit 47 aus Teltow gemeldet. 233 Mittelmärker befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Nach Landesangaben liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark bei 68,8 (Stand Montagmorgen).

Die Lage am Freitag, 20. November:

Der Landkreis hat am Freitag 38 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Eine ältere Frau aus der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) ist im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, teilte der Kreis mit. Die Zahl der Mittelmärker, die im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, erhöht sich auf 48. Die Zahl der registrierten Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie in Potsdam-Mittelmark mit dem Virus angesteckt haben, steigt auf 1519. Als inzwischen genesen gelten 1216. Dem Gesundheitsamt sind momentan 260 Mittelmärker bekannt, die aktuell infiziert sind. Die meisten aktuell Infizierten werden mit 65 aus Teltow gemeldet. 493 Menschen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Der Kreis teilte am Freitagnachmittag zudem mit, dass in der Grundschule Wusterwitz und dem Hort dort drei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Als direkte Kontaktpersonen wurden Schüler aus drei Klassen und dem Hort ermittel. „Das Abstrichteam des Ernst-von-Bergmann-Klinikums Bad Belzig wird für die Testung in die Einrichtungen beordert“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Insgesamt seien es etwa 170 Kinder, die als Kontaktpersonen gelten. Laut Schwinzert sollen die betroffenen Kinder auf Empfehlung der Schul- und Hortleitung vorerst zu Hause bleiben, bis Testergebnisse vorliegen. Auch betroffene Lehrer und Erzieher sollen sich nach MAZ-Informationen in häusliche Isolation begeben. Vier weitere Corona-Fälle gibt es in der Reha-Klinik Lehnin.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist am Freitagmorgen wieder leicht gestiegen und liegt bei 84,0 (Vortag 76,65), wie das Land Brandenburg meldet. Der Wert, der für die Beurteilung der Corona-Infektionslage herangezogen wird, schwankt seit Tagen, ist aber seit einer Woche nicht mehr über 100 gestiegen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Potsdam-Mittelmark

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist am Freitagmorgen wieder leicht gestiegen und liegt bei 84,0 (Vortag 76,65), wie das Land Brandenburg meldet. Der Wert, der für die Beurteilung der Corona-Infektionslage herangezogen wird, schwankt seit Tagen, ist aber seit einer Woche nicht mehr über 100 gestiegen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Von RND/MAZonline