Die Corona-Pandemie breitet sich aus – auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sowohl das Gesundheitsamt des Kreises als auch das Land Brandenburg geben täglich Lagebilder heraus. Auf dieser Grundlage informieren wir an dieser Stelle vormittags und nachmittags über die aktuelle Infektionslage in Potsdam-Mittelmark. Hinweis: Die veröffentlichten Zahlen von Kreis und Land können voneinander abweichen.

Die Lage am Donnerstag, 31. Dezember:

Das Gesundheitsministerium meldete am Donnerstag zwei neue Todesfälle im Landkreis Potsdam-Mittelmark, seit Beginn der Pandemie steigt die Zahl der Todesfälle somit auf 68. Gemeldet wurden außerdem 35 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie sind damit 3.424 bestätigte Fälle im Landkreis gemeldet worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 149,6.

Aktuelle Corona-Zahlen für Potsdam-Mittelmark

Die Lage am Mittwoch, 30. Dezember:

Das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark meldet weitere 104 Neuerkrankungen. Die 7-Tage-Inzidenz – die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Covid-19-Fälle pro 100 000 Einwohner – sank nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 169,9. Das Land hatte am Dienstag einen Wert von 173,2 angegeben. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind beim mittelmärkischen Gesundheitsamt 3389 laborbestätigte Corona-Fälle registriert. Die Zahl lag am Dienstag noch bei 3290. Aufgrund der zurückliegenden Feiertage schließt der Landkreis Meldeverzögerungen und Abweichungen von Landesangaben nicht aus.

Eine große Zahl von Neuinfektionen wird aus der Gemeinde Kleinmachnow gemeldet. Dort sind 27 neue Fälle zu verzeichnen. Für die Stadt Teltow wurden neun Fälle angegeben, für Stahnsdorf und Michendorf jeweils sieben Neuerkrankungen. Weiterhin breitet sich das Coronavirus auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark flächendeckend aus.

In der Altenpflegeeinrichtung „Haus am Zernsee“ in Werder ist in einem Wohnbereich ein Bewohner am Montag durch einen Antigenschnelltest aufgefallen, der am Mittwoch als positiv bestätigt wurde. Da der Senior Kontakt zu den anderen Bewohnern hatte, sind diese in die Kategorie 1 eingestuft worden und befinden sich daher bis zum 10. Januar 2021 in Quarantäne.

Mobile Impfteams aus Potsdam werden in den Senioreneinrichtungen in Potsdam-Mittelmark operieren, teilt der Landkreis weiterhin mit. Er hat die Einrichtungen bereits vor den Weihnachtsfeiertagen angeschrieben und sie gebeten, Termine mit dem Impfzentrum in Potsdam zu vereinbaren.

Die Lage am Dienstag, 29. Dezember

Die 7-Tage-Inzidenz, die die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Covid-19-Fälle pro 100 000 Einwohner angibt, steigt wieder an. Sie erhöhte sich vom Vortag (170,4) auf 173,2. Das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark meldet am Dienstag 104 neue Corona-Fälle seit dem 27. Dezember. Aufgrund der zurückliegenden Feiertage waren Meldeverzögerungen nicht auszuschließen, heißt es vom Landkreis. Die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie erhöht sich auf 3290 Infektionen. Der Landkreis hatte am Montag noch 3186 Fälle gemeldet. Die meisten Infizierten der vergangenen Tage kommen aus Teltow (24), gefolgt von Stahnsdorf (14), Kloster Lehnin (13), Kleinmachnow (10) und Nuthetal (9).

Die Lage am Montag, 28. Dezember:

Das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark meldet für Montag, den 28. Dezember, 3186 laborbestätigte Corona-Fälle. Damit kamen in den vergangenen 24 Stunden vier neue Infektionen dazu. Zwei davon wurden in Stahnsdorf, zwei weitere in Teltow festgestellt. Die 7-Tage-Inzidenz gibt der Landkreis mit Berufung auf die Meldungen des Landes mit 170,4 an. Im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus sind im Landkreis bislang 68 Mittelmärker gestorben.

Die Lage am Sonntag, 27. Dezember:

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind mit Stand Sonntag 3.182 laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet, von Samstag zu Sonntag kamen neun Neuinfektionen hinzu. Die 7-Tage Inzidenz beträgt aktuell 170,4 und ist damit höher als noch am Vortag. Das Land Brandenburg meldet außerdem drei weitere Todesfälle im Landkreis. Damit steigt die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen, auf 68.

Die Lage am Samstag, 26. Dezember:

Die Infektionszahlen im Kreis Potsdam-Mittelmark sinken über die Weihnachtsfeiertage – das ist wahrscheinlich ein statistischer Effekt, da weniger getestet wird. In den Krankenhäusern der Region sind die Patientenzahlen weiterhin hoch. Das Land Brandenburg meldet 3173 Infektionsfälle für den Kreis - die Zahlen von Land und Kreis weichen voneinander ab. Zudem meldet das Land eine Sieben-Tage-Inzidenz von 166,2 für Potsdam-Mittelmark.

Besonders hohe Neuerkrankungen sind laut Landkreis in Michendorf (27), Werder (Havel) (18), Nuthetal (17), Beelitz (12) und Groß Kreutz (10) zu verzeichnen. Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit Corona stehen, ist auf 65 gestiegen.

Ab dem 4. Januar sind die Schulen im Kreis Potsdam-Mittelmark, wie im ganzen Land Brandenburg, im Distanzunterricht. Die Schulhorte bieten eine Notbetreuung an, wenn Eltern die Betreuung selbst nicht gewährleisten können oder in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Die Kreisverwaltung hat die Antragsunterlagen für Eltern online gestellt.

Die Lage am Freitag, 25. Dezember:

Wie der Landkreis Potsdam Mittelmark am Freitag vermeldete, liegen aktuell weiterhin 3100 laborbestätigte Corona-Fälle vor – er meldet über die Feiertage keine Neuinfektionen. Die Inzidenz der Neuinfektionen im Landkreis Potsdam-Mittelmark beträgt nun 205,9 (Stand 25. Dezember, 10 Uhr).

Die Lage am Donnerstag, 24. Dezember:

Im Landkreis liegen aktuell 3100 laborbestätigte Coronainfektionenvor, am Heiligen Abend wurden 79 Neuinfektionen gemeldet. Diese Zahl weicht aufgrund späterer Erhebung wie immer vom Lagebild des Landes Brandenburg ab. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert beträgt mit Stand 24. Dezember, 8 Uhr, 255,8.

Die Lage am Mittwoch, 23. Dezember:

Die Corona-Infektionslage in Potsdam-Mittelmark bleibt angespannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis am Mittwoch noch einmal leicht angestiegen und liegt jetzt bei 289,5 (Vortag: 278,9). Das meldet das Land Brandenburg am Vormittag. Dem Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark wurden am Mittwoch 114 neue Krankheitsfälle gemeldet. Die Zahl der laborbestätigten erkrankten Mittelmärker seit Ausbruch der Pandemie beträgt 3030. Die meisten Neuerkrankungen haben Michendorf (24), Werder (15) und Kloster Lehnin (13) zu verzeichnen. Eine weitere Person in Teltow ist im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Landkreis auf 62 Verstorbene.

Die Lage am Dienstag, 22. Dezember:

Mittelmarks Inzidenzwert bleibt auf hohem Niveau: Wie das Land Brandenburg am Dienstag mitteilt, liegt er im Landkreis nun bei 278,9 (Vortag: 279,8). Seit fünf Tagen überschreitet die Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner und sieben Tage angibt, die 200er-Marke. Am Sonnabend lag der Wert sogar bei 316,8. Dem Gesundheitsamt des Landkreises wurden am Dienstag 94 Neuerkrankungen gemeldet. Die meisten Neuinfektionen kommen aus Teltow (25), Kleinmachnow (14) sowie aus Stahnsdorf und Michendorf (jeweils 10). Damit sind im Landkreis Potsdam-Mittelmark seit Ausbruch der Pandemie 2916 laborbestätigte Fälle registriert. Die Zahl der Todesfälle bleibt konstant bei 61 Verstorbenen.

Neuinfektionen wurden auch wieder in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises registriert. In Michendorf wurden bei einer Umgebungsuntersuchung fünf Bewohner positiv getestet. Sie waren bereits in der vergangenen Woche als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft worden. Nun sollen weitere Kontaktpersonen ermittelt und isoliert werden.

Zwei Bewohner sowie eine Mitarbeiterin der Seniorenresidenz Glindow sind nachweislich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Das Gesundheitsamt hat die notwendigen Maßnahmen angeordnet. In der Pflegeeinrichtung „Haus am Zernsee“ wurde bei einer Untersuchung eine technische Mitarbeiterin positiv auf das Corona-Virus getestet.

In einer Michendorfer Senioreneinrichtung haben sich acht Innendienstmitarbeiter sowie drei Angestellte, die außerhalb des Hauses arbeiten, mit dem Corona-Virus infiziert. Fünf der insgesamt 76 Bewohner der Einrichtung waren bisher positiv getestet worden.

In einer Erziehungswohngruppe in Saarmund ist eine Erzieherin erkrankt. In der Einrichtung leben acht Erwachsene und acht Kinder. Einige der Bewohner weisen Symptome auf. Darum soll eine so genannte Umgebungsuntersuchung durchgeführt werden. Alle Bewohner werden der Kontaktkategorie 1 zugeordnet und befinden sich in Quarantäne.

Bis zum 30. Dezember wurden 17 Personen der Kita „Tausendfüßler“ in Bad Belzig unter Quarantäne gestellt. Sie werden in der Kontaktkategorie 1 geführt. Die Eltern wurden entsprechend informiert.

Die Lage am Montag, 21. Dezember:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist zwischen Freitag und Montag wieder gestiegen. Am Montag liegt der Wert, der für die Einstufung von Corona-Risikogebieten herangezogen wird, bei 279,8, wie das Land via Dashboard meldet. 2822 Mittelmärker haben sich nach Angaben des Landkreises Potsdam-Mittelmark seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt. Das sind 168 mehr als am Freitag. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis liegt unverändert bei 61 Verstorbenen.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes wurden ihm am Montag mehr als 150 Neu-Infektionen gemeldet. Die meisten Fälle traten in Kleinmachnow (31), Kloster Lehnin (23) sowie in Werder (Havel) und Teltow mit 13 Infektionen auf.

In den Senioreneinrichtungen in Kleinmachnow sind inzwischen 25 Bewohner und 21 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Betroffen ist auch die Seniorenresidenz „Am Mühlenteich“ in Kloster Lehnin. Dort sind seit dem vergangenen Donnerstag bis zum Montag 25 Bewohner und Mitarbeiter an Covid 19 erkrankt. Das Testteam des Gesundheitsamtes hatte am vorigen Donnerstag das gesamte Personal und alle Bewohner getestet. Als Sofortmaßnahmen wurden die Isolierung der betroffenen Gruppen, ein Verlegungs- sowie ein Aufnahmestopp, die Pflege in festen, zugewiesenen Pflegeteams und Arbeiten unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen sowie ein Besuchsverbot angeordnet.

Auch in den Gemeinschaftsunterkünften in Michendorf und in Seddiner See wurden vereinzelte Fälle von Covid-19 Infektionen festgestellt. Die betroffenen Personen wurden in den Wohnbereichen isoliert.

Die Lage am Freitag, 18. Dezember:

108 neue Corona-Fälle sind in Potsdam-Mittelmark zwischen Donnerstag und Freitag hinzugekommen. Damit steigt die Zahl der Mittelmärker, die sich seit Pandemie-Beginn angesteckt haben, auf 2654. 2111 ehemals Betroffene gelten als genesen. Der Landkreis beklagt am Freitag auch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Nach Angaben des Kreises stammt der oder die Verstorbene aus Teltow. Insgesamt sind nun 61 Mittelmärker seit Frühjahr an oder mit dem Corona-Virus verstorben.

Die meisten Neuinfektionen wurden am Freitag aus Werder (16) und Michendorf (9) gemeldet. In Bad Belzig, Nuthetal, Treuenbrietzen und Beelitz kamen jeweils sieben neue Fälle hinzu. Laut Kreisverwaltung sind weiterhin insbesondere Seniorenpflegeeinrichtungen betroffen, so zum Beispiel ein Heim in Kleinmachnow mit 25 positiv getesteten Bewohnern. Nähere Angaben dazu machte der Kreis nicht.

Unterstützung für das Gesundheitsamt ist inzwischen aus Bayern eingetroffen: 15 weitere Bundeswehr-Soldaten helfen seit dieser Woche bei der Kontaktverfolgung mit, wie die Verwaltung mitteilte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist weiter angestiegen: Am Freitag liegt der Wert bei 251,2 (Vortag: 231,8). Damit setzt sich der traurige Aufwärtstrend fort. Am Donnerstag überschritt Potsdam-Mittelmark die 200er-Marke der Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Bürgermeister wollen Klarheit: Wer hat Anspruch auf Notbetreuung?

Die Lage am Donnerstag, 17. Dezember:

Neue traurige Rekordwerte für Potsdam-Mittelmark: Der Landkreis meldet am Donnerstag 152 Corona-Neuinfektionen, so viele wie noch nie innerhalb 24 Stunden. Die meisten Fälle traten in Werder (29), Michendorf (23), Kleinmachnow (11) und im Amt Beetzsee (11) auf. Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn damit 2546 Mittelmärker mit dem Virus infiziert – 2058 gelten als genesen. 433 Menschen im Landkreis sind aktuell nachweislich infiziert. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Verstorbenen liegt im Vergleich zum Vortag unverändert bei 60.

Im Pflegeheim Dahlen bei Ziesar ist das Corona-Virus ausgebrochen. Die Kita „Zwergenhaus“ in Dahnsdorf wurde vorsorglich geschlossen, weil eine erkrankte Mutter positiv getestet wurde, die Kinder allerdings nicht. In der Kita Spatzennest in Niemegk gab es einen Corona-Fall unter den Mitarbeitern, ebenso in der Kita „Villa Regenbogen“ in Ziesar. Dort müssen Kita-Kinder und Mitarbeiter bis 25. Dezember in Quarantäne bleiben.

Auch der Inzidenzwert hat im Landkreis Potsdam-Mittelmark am Donnerstag damit einen neuen Rekordwert erreicht: Er liegt aktuell bei 231,8 (Vortag: 174,1), wie das Land Brandenburg am Vormittag via Dashboard meldet. Seit Tagen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz, die für die Einstufung von Risikogebieten herangezogen wird, in der Mittelmark an. Vier Brandenburger Landkreise liegen derzeit über der 200er-Marke, zwei befinden sich über dem Wert 300 und Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster bilden mit der Sieben-Tage-Inzidenz über 500 die traurigen Spitzenreiter.

Die Lage am Mittwoch, 16. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im Landkreis Potsdam-Mittelmark einen neuen Höchststand erreicht. Sie stieg am Mittwoch auf 174,1. Am Vortag lag sie bei 148,7. Der Landkreis meldete 88 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle. Damit erhöht sich die Zahl der Mittelmärker, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, auf 60. Die drei Verstorbenen, die am Mittwoch gemeldet wurden, stammen aus Schwielowsee, Stahnsdorf und Teltow.

Aus dem Werderaner Seniorenpflegeheim „Casa Reha“ meldet der Kreis mehrere positive Virus-Befunde, die durch Schnelltests ermittelt wurden. Die Schnelltests sollen nun mit den genaueren PCR-Tests überprüft werden. In der Seniorenanlage in Kloster Lehnin haben sich nach den ersten Tests mindestens neun Fälle bestätigt. Das Gesundheitsamt hat jetzt die Testung aller Bewohner und Mitarbeiter angeordnet. Einen Corona-Fall gibt es auch in einer Grundschule in Nuthetal. Die Zahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben, steigt auf 2394. Als genesen gelten 2010 Menschen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 329 aktuell Infizierte bekannt, die meisten mit 63 werden aus Teltow gemeldet.

Die Lage am Dienstag, 15. Dezember

Der Landkreis meldete am Dienstaq 99 Neuinfektionen und zwei Todesfälle. Die beiden Menschen, die an oder mit dem Coronavirus starben, stammen aus Bad Belzig und Kleinmachnow. Die Zahl der Corona-Toten erhöht sich damit auf 57. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im Landkreis einen neuen Höchststand erreicht. Das Land meldete einen Wert von 148,7 für Potsdam-Mittelmark. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 117,2. Der bisherige Höchststand war Anfang Dezember mit gut 122 erreicht worden. Die Gesamtzahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 2306. Davon gelten 1950 inzwischen als genesen. In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 302 Mittelmärker, die meisten davon mit 105 in Teltow.

Dem Gesundheitsamt sind momentan 304 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon werden mit 68 aus Teltow gemeldet. Hoch ist die Zahl der aktuell Infizierten auch in Kleinmachnow (51), Stahnsdorf (30) und Bad Belzig (22). Vergleichsweise niedrig ist diese Zahl in Brück (2), Beetzsee (2), Treuenbrietzen (2) und Ziesar (2).

Auch die meisten Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden in Teltow registriert, wo 16 Corona-Fälle am Dienstag bekanntgeworden sind. Jeweils 13 neue Corona-Fälle werden aus Kleinmachnow und Bad Belzig gemeldet. Durch Schnelltests wurden im Krankenhaus in Kloster Lehnin vier positive Corona-Fälle ermittelt, in einem Pflegeheim in Dahlen bei Görzke zwei. Die Befunde werden jetzt durch die genaueren PCR-Tests überprüft.

