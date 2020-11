Teltow

Nach dem Corona-Ausbruch mit 25 Infizierten in der Teltower Senioreneinrichtung Lavendelresidenz ist Leiter Roland Lange stinksauer: Das Gesundheitsamt sei für ihn tagelang nicht erreichbar gewesen, dabei brauche er Klarheit, wie es mit der Betreuung weitergeht, erklärt er gegenüber der MAZ. Inzwischen ist die erste Bewohnerin mit Corona verstorben, sie hatte starke Vorerkrankungen, eine weitere Seniorin wurde gestern ins Krankenhaus eingeliefert. Die übrigen sind laut Lange symptomfrei.

Schnelltests hatten vor einer Woche bei 17 von etwa 50 Bewohnern sowie zwei von rund 20 Mitarbeitern Covid-19-Infektionen ergeben. Am selben Tag wurde außerdem eine Bewohnerin aus dem betroffenen Wohnbereich in einer Potsdamer Klinik positiv getestet. Lange riegelte das Haus ab und verteilte Schutzkleidung an die Mitarbeiter.

25 positive PCR-Tests

Am Freitag wurden dann auf Anweisung des Gesundheitsamtes PCR-Tests durchgeführt, bei Auffälligkeiten, hieß es laut Lange, würde sich eine Mitarbeiterin noch vor den offiziellen Ergebnissen melden. Tatsächlich klingelte das Telefon bereits am Samstag, die Namen der positiv Getesteten erhielt Lange von der Gesundheitsaufseherin über Whatsapp: 17 Bewohner, fünf Mitarbeiter und drei Leasingkräfte standen auf der Liste. „Jetzt hatte ich wenigstens die Namen bestätigt – aber die hatten schon den Quarantäne-Button an der Türe. Also alles richtig gemacht“, sagt er. Das sei der letzte Kontakt zu der Behörde gewesen. Auflagen habe es am Telefon keine gegeben, versichert Lange.

Doch wer soll nun den betroffenen Bereich betreuen? Einige Leasingfirmen schicken keine Leute mehr, das Gesundheitsamt müsse erst Ausnahmegenehmigungen ausstellen, damit symptomfreie, aber positiv getestete Mitarbeiter weiterarbeiten dürfen. „Ich brauche vernünftige, verlässliche Bescheide. Ich kriege die Pflege sonst nicht realisiert, hier bricht sonst alles zusammen“, klagt Lange. Generell seien die Mitarbeiter verunsichert, wollen nicht im abgeschotteten Bereich arbeiten. Auch benötigen die positiv Getesteten Bestätigungen für ihre Familien.



Lange wandte sich an das Gesundheitsamt. „Ich habe immer wieder versucht, jemanden zu erreichen“, sagt er. Stundenlang habe er in der Endlosschleife gehangen. Ähnlich sei es der Heimaufsicht ergangen, die ihn unterstützen wollte. Erfolglos auch seine Bitte an das Landratsbüro, sich einzuschalten. Am Dienstag wandte er sich schließlich an Claudia Eller-Funke ( SPD), Vorsitzende des Kreistags-Ausschusses für Soziales und Arbeitsförderung, in dessen Zuständigkeit auch Gesundheit fällt. „Er hat gefragt, ob ich einen Kontakt zum Gesundheitsamt herstellen kann“, bestätigt Eller-Funke. Der zuständige Fachdienstleiter habe ihr versichert, dass bereits ein Gesprächsfaden mit der Lavendelresidenz bestehe. „Entweder da gibt es ein Missverständnis oder zwei verschiedene Aussagen“, sagt sie.

Heimleiter Lange versichert: Weder er noch seine Pflegedienstleitung hätten in den vergangenen Tagen etwas vom Gesundheitsamt gehört. Kein Mensch sei in der Lavendelresidenz gewesen, keine E-Mail sei gekommen, kein Telefonat hätte stattgefunden, sagt er. Offiziell wisse er noch nicht einmal, dass er positive Fälle habe. Die Whatsapp-Nachricht zählt für ihn nicht. Dafür habe er am Dienstag in der MAZ gelesen, dass die Kreissprecherin bekannt gegeben habe, welche Auflagen seiner Einrichtung auferlegt worden seien: Ein Aufnahme- und Verlegungsstopp, „Kohortenisolierung“, Besuchsverbot und Pflege in festen, zugewiesenen Pflegeteams. Er ist sauer: „Ich weiß nicht, mit wem die sprechen – mit mir nicht!“

Landkreis findet das „nicht glaubwürdig“

Der Landkreis wehrt sich gegen die Vorwürfe: „Die Maßnahmen des Gesundheitsamtes wurden vor Ort erläutert – der Einrichtungsleiter wurde explizit unterrichtet. Die Einlassung des Betreffenden sind also nicht nachvollziehbar!“, sagt Sprecher Kai-Uwe Schwinzert auf MAZ-Anfrage. Im Gespräch erklärt er, dass er Lange „nicht glaubwürdig“ finde und der Sache „sehr skeptisch“ gegenüberstehe. Wann die Gesundheitsaufseherin vor Ort gewesen sein soll, kann und will er aber nicht darlegen. Jedenfalls gehe er davon aus, dass sie Lange im Telefonat über die Auflagen informiert habe. Und: „Wenn man dringende Fragen zu klären hat, schafft man es auch, das Gesundheitsamt zu erreichen.“

Kurz nach dem Gespräch meldete sich die Gesundheitsaufseherin dann schriftlich bei Lange – sie hätte am Montag frei gehabt. Sie habe ihn am frühen Abend unter anderem darüber informiert, dass noch kein formeller Antrag „mit Kopfbogen und allen Details“ – darunter laut Lange auch die bisher noch nicht bei ihm eingetroffenen Testergebnisse – auf die Ausnahmegenehmigung gestellt wurde. Kreistagsabgeordnete Eller-Funke hofft unterdessen, „dass das Gesundheitsamt am Mittwoch hingeht, um sich das vor Ort anzuschauen“.

