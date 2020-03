Bürgermeisterin schreibt offenen Brief an Kinder und Jugendliche

Werder (Havel)

Die Bürgermeisterin Manuela Saß und der 1. Beigeordnete Christian Große haben sich in einem offenen Brief an die Kinder und Jugendlichen von Werder ( Havel) gewandt. Der Grund: Sie möchten dafür sensibilisieren, trotz Ferien und trotz des schönen Wetters auf Verabredungen und Partys zu verzichten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Nicht alle Jugendlichen in Brandenburg halten sich derzeit an das Gebot, Abstand zu halten. Im Park Babelsberg in Potsdam ist am Dienstagabend eine Veranstaltung aufgelöst worden.

Die Bürgermeisterin von Werder ( Havel) und der 1. Beigeordnete der Stadt, Christian Große, wissen allerdings, wie schwierig es sein kann, bei schönem Wetter drinnen zu bleiben, besonders für Kinder und Jugendliche. In ihrem offenen Brief, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, schreiben sie: „Von Euch wird jetzt eine Menge erwartet: Ihr sollt Euch nämlich nicht wie Kinder und Jugendliche verhalten. Ihr sollt die ganze lange Zeit allein mit der Familie zu Hause bleiben. Uns ist klar: Das ist wirklich ganz schön viel erwartet. Aber bitte bedenkt auch: Besonders für ältere Menschen, die vielleicht gerade im Alter Eurer Großeltern oder Urgroßeltern sind, ist der Virus eine sehr große Gefahr.“

Aktion „Gemeinsam auf Abstand in Werder ( Havel )“ geplant

Gerade sei es für Kinder und Jugendliche eine sehr schwere Zeit, jedoch würden sie später ihren Kindern davon erzählen, so die Bürgermeisterin und der Beigeordnete: „Handelt jetzt so, dass Ihr erzählen könnt, wie tapfer Ihr wart und wie Ihr durchgehalten habt, damit der Virus sich nicht ausbreiten kann und die Sache für alle einen guten Ausgang nimmt.“ Demnächst werde außerdem die Aktion „Gemeinsam auf Abstand in Werder ( Havel)“ ins Leben gerufen.

Corona-Infoblatt für Seniorinnen und Senioren

Da die Stadtverwaltung von Werder ( Havel) derzeit vorwiegen online über ihre Website kommuniziert, bittet sie außerdem um Hilfe, ein Informationsblatt für Seniorinnen und Senioren zu verbreiten, dass diese ohne Internet-Zugang nicht erhalten können. In dem Info-Papier stehen unter anderem wichtige Telefonnummern für medizinische oder gesundheitliche Fragen bezüglich des Coronavirus in Werder ( Havel).

Lesen Sie dazu auch:

Von Klara Niederbacher