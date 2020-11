Brandenburg

“Wir bringen 19 Pakete!“ Wenn Lieferanten bei Fishing Pro in der Upstallstraße die Ladentür aufreißen, kommt Arbeit auf das Team um Frank Pietzarka zu. Ruten müssen ausgepackt, Schnüre sortiert und Köderregale aufgefüllt werden. „Wir sind nur damit beschäftigt neue Ware ranzuholen“, berichtet der Angelgerätehändler. Der Brandenburger machte seit 1993 alle Höhen und Tiefen der Branche mit. Doch ein Umsatzplus von 30 Prozent hat auch Pietzarka noch nicht erlebt. Corona treibt die Leute ans Wasser. Individuelles Angeln war das ganze Jahr über erlaubt.

Schon während des ersten Lockdowns, als auch die Schulen geschlossen wurden, griffen Erick Hartung (l.) und Mads Larius vom Verein „Märkische Angler“ in Marzahne, Hohenferchesar und Pritzerbe zu ihren Spinnruten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Vor allem hochwertige Markenware wird der Branche aus den Händen gerissen. „Wer nicht verreisen oder ins Restaurant gehen kann, gibt sein Geld eben für das Hobby aus“, so Pietzarkas Erfahrung. Dabei ist nicht immer alles lieferbar. So ist die Nachfrage nach Angelmobiliar geradezu explodiert. Der Großhandel gab Hocker, Liegen, Zelte und Stühle teilweise auf Zuteilung ab. Anders war die Lage noch während des ersten Lockdowns im Frühjahr. Damals mussten auch Angelgeschäfte ihren Türen schließen. Heringsangler kamen nicht an die Ostsee, Meeresangler nicht nach Norwegen. „Bis heute fallen alle Messen weg. Corona hat auch für uns Schattenseiten“, relativiert Pietzarka die guten Verkaufszahlen.

Brandenburg ist Anglerparadies

Neben den Stammkunden gibt es ein Wiedersehen mit Käufern, die das Angeln schon lange abgeschrieben hatten, aber nun an frischer Luft etwas gegen den Corona-Koller tun wollen. Dazu kommen viele neue Petrijünger mit gerade bestandener Prüfung in den Laden. Und alle brauchen Angelkarten. Diese Fischereierlaubnisverträge werden in Kommission unter anderem für die Fischereischutzgenossenschaft „ Havel“ verkauft. Deren Vorsitzender Ronald Menzel bestätigte auf Nachfrage steigende Verkäufe bei den Vertriebspartnern und im Online-Geschäft. Kein Wunder, mit rund 10 0000 Hektar Wasserfläche finden Angler von der Havel bei Ketzin bis zur Mündung in die Elbe eine paradiesische Gewässervielfalt vor der eigenen Haustür.

Carsten Wuttke aus Marzahne ist Vorsitzender des Kreisanglerverbandes Brandenburg/Land. Quelle: Frank Bürstenbinder

Aber auch an den Hausgewässern der organisierten Angler herrschte 2020 Hochbetrieb. „Die Beschränkung der Reisemöglichkeiten hat zu einem Ansturm auf viele unserer 33 Vereine geführt“, berichtet der Vorsitzende des Kreisanglerverbandes Brandenburg/Land, Carsten Wuttke. Sein Heimatverein „Märkische Angler“ in Havelsee kann sogar wieder eine Kinder- und Jugendgruppe aufbauen. Wuttke plädiert für das Angeln im Verein, wo neben dem Fangerfolg auch Hege, Pflege und Geselligkeit im Mittelpunkt stehen.

Ansturm auf Vereine

Der Landesanglerverband Brandenburg (LAV) musste sogar Mitgliedsmarken nachdrucken lassen, weil den Vereinen an der Basis die begrenzten Vorräte ausgingen. Nur mit den Marken können Mitglieder die Vereinsgewässer ohne zusätzliche Kosten nutzen. „Diese Entwicklung war Ende 2019 nicht vorhersehbar. Mit der Pandemie fanden 6000 neue Mitglieder den Weg in die rund 1400 Ortsvereine“, berichtet LAV-Hauptgeschäftsführer Andreas Koppetzki. Auch Neugründungen, wie von Angelgerätehändler Pietzarka, erleben einen Ansturm – und zwar nicht erst seit Corana. Vor ein paar Jahren fing alles mit 15 Leuten an. Jetzt sind es bald 800 Mitglieder.

Von Frank Bürstenbinder