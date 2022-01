Potsdam-Mittelmark

Wegen einer Corona-Infektion im Gesundheitsamt in Bad Belzig können die Aufgaben des Teams derzeit nur eingeschränkt geleistet werden, teilte der Landkreis am Freitag mit.

Am Donnerstag sei ein Covid-19-Fall im Bereich der Befund- und Kontaktpersonenerfassung in Bad Belzig (TGZ) bekannt geworden. Die dort eingesetzten Soldaten der Bundeswehr seien bereits am selben Tag komplett abgezogen worden und in Quarantäne gegangen, gleiches gelte für die die Mitarbeitenden der Verwaltung mit Kontakt zu dem infizierten Kollegen.

Nur notwendige Daten werden erfasst

Die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen seien derzeit nur in der Lage, die notwendigen Daten zu erfassen, eine Ermittlung von Kontaktpersonen sei aktuell nicht möglich. Auch die Corona-Hotline des Kreises sei davon betroffen. Das Team unter 033841/91 111 sei nur sehr eingeschränkt erreichbar, Betroffene werden gebeten, für Anfragen oder Nachrichten die E-Mail-Adresse corona-gesundheitsamt@potsdam-mittelmark.de zu nutzen. „Das Gesundheitsamt bemüht sich um eine Beantwortung, jedoch ist auch hier Geduld gefragt“, so Kai-Uwe Schwinzert, Sprecher des Kreises.

Am Montag werden fünf weitere Soldaten zur Unterstützung erwarten, am 19. Januar dann weitere. Bis dahin sei mit den Einschränkungen zu rechnen, kündigte Schwinzert an.

Diese Woche ist das Gesundheitsamt in ein neues Gebäude in Beelitz-Heilstätten umgezogen. Das Team Hygiene ist dabei nicht direkt von dem Ausfall betroffen. Es ist – nach technisch bedingten Verzögerungen – in der kommenden Woche wieder regulär erreichbar, ebenso die Gesundheitsaufseher.

In Notfällen kann das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark per Mail unter Gesundheitsamt@potsdam-mittelmark.de angeschrieben werden – oder sehr eingeschränkt über die Corona-Hotline unter 91 111 angerufen werden.

Von MAZ Online