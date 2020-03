Nach der Anordnung des Landes, Schulen und Kitas zu schließen, wollen Kommunen Notfall-Kitas einrichten, um Eltern in Berufen, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens wichtig sind, dennoch eine Betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen. Städte und Gemeinden sagen derweil alle ihre Veranstaltungen bis Ostermontag ab.

In Rathäusern der Kommunen wird der Publikumsverkehr drastisch reduziert, um die Mitarbeiter zu schützen. Auch die Bürger in Werder werden gebeten, ihre Anliegen telefonisch oder per Mail vorzubringen. Quelle: Gabbert