Coronavirus: Kreis verfügt Tabu-Zonen für Rückkehrer aus Risikogebieten

Potsdam-Mittelmark

Die Kommunen des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagen alle ihre Veranstaltungen bis Ostermontag ab, egal wie viele Besucher erwartet werden, und schränken ab sofort den Besuchervekehr in den Rathäusern und Gemeindeverwaltungen drastisch ein, um die Verwaltungsmitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Darauf verständigten sich Bürgermeister und Amtsdirektoren mit Spitzen der Kreisverwaltung und des mittelmärkischen Gesundheitsamtes bei einem Krisentreffen im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten. Die Stadt- und Gemeindechefs vereinbarten im Umgang mit der Corona-Krise ein einheitliches Vorgehen.

Besucherverkehr in Rathäusern wird drastisch eingeschränkt

Kommunale Veranstaltungsräume stehen auch für andere Anbieter bis Ostermontag nicht mehr zur Verfügung. In den Rathäusern und Gemeindeverwaltungen soll der Besucherverkehr auf ein Minimum eingeschränkt werden. Bürger sollen nur noch telefonisch oder per E-Mail Kontakt zur Verwaltung aufnehmen. „Es geht um den Schutz der Mitarbeiter. Die Gemeindeverwaltung muss arbeitsfähig bleiben“, sagte Michendorfs Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM).

Landkreis erlässt zwei Verfügungen

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark erlässt zudem zwei sogenannte Allgemeinverfügungen, die Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) noch am Freitag unterschreiben will. So dürfen Reiserückkehrer, die in einem Corona-Risikogebiet waren, für einen Zeitraum von 14 Tagen bestimmte Einrichtungen im Landkreis Potsdam-Mittelmark nicht betreten. Tabu-Zonen für die Rückkehrer sind unter anderem Kitas, Horte, Schulen und Heime. Das Betrettungsverbot gilt zudem für Krankenhäuser, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt. Auch „stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe“ sowie Hochschulen dürfen von Rückkehrern für einen Zeitraum von 14 Tagen seit der Rückkehr nicht betreten werden. Das betrifft Menschen, die sich in einem internationalen Risikogebiet oder in einem besonders betroffenen Gebiet in Deutschland aufgehalten haben. Grundlage für die Einordnung der Gebiete sind die jeweils aktuellen Festlegungen des Robert-Koch-Institutes.

Private Feiern mit 100 und mehr Besuchern müssen angezeigt werden

Zudem verfügt der Landkreis, dass Personen, die öffentliche oder private Veranstaltungen in Potsdam-Mittelmark durchführen wollen, diese ab einer geplanten oder zu erwartenden Besucherzahl von 100 Menschen beim Landkreis unverzüglich anzuzeigen haben. Veranstaltungen, an denen 1000 und mehr Menschen erwartet werden, untersagt der Landkreis auf seinem Gebiet generell.

Von Jens Steglich