Nach der Winterpause kam Corona: Virus verhagelt den Start in die Freiluftsaison

Mittelmark

Wenn 2020 ein normales Jahr wäre, dann würden pünktlich zu Ostern die Menschen in den Barfußpark strömen, sich die Schuhe ausziehen und etwas für Körper und Seele tun. Doch das beliebte Ausflugsziel in Beelitz-Heilstätten bleibt in den Zeiten von Corona wie vieles andere geschlossen. „Wir wollten am 10. April die Saison eröffnen. Ich ärgere mich, aber ich kann die Situation nicht ändern“, sagt Barfußpark-Inhaber Thomas Müller-Braun.

Der Park war seit 15. Oktober in der Winterpause. „Um sie auszugleichen, hätten wir das Ostergeschäft dringend gebraucht.“ Betriebskosten und Pacht laufen weiter, ohne Besucher ist der Park aber seiner einzigen Einnahmequelle beraubt.

„Die Mitarbeiter mussten wir im April in Kurzarbeit schicken“

„Die Mitarbeiter mussten wir im April in Kurzarbeit schicken“, erzählt Müller-Braun. Er hofft, dass der Barfußpark am 1. Mai öffnen kann, weiß aber um die Fragezeichen, die derzeit hinter allem stehen. „Schlimm wird es, wenn wir 2020 gar keine Saison haben“, sagt er. Von den Kitas und Schulen, die vor Ausbruch der Pandemie schon Ausflüge in den Barfußpark gebucht hatten, seien bereits viele Absagen gekommen. „Wir halten momentan noch aus eigener Kraft durch, wenn es am 1. Mai nicht weiter geht, müssen wir uns mit Hilfskrediten über Wasser halten.“ Trotz Corona-Krise ist er überzeugt: „Den Barfußpark wird es weiter geben.“ Sollte die Saison am 1. Mai starten können, „bin ich optimistisch, dass wir die Ausfälle noch ausgleichen“. Im Barfußpark „könnten sich die Leute gut verteilen, mit Abstand frische Luft schnappen, Natur genießen und etwas für ihre Gesundheit tun“.

Die Beete sind angelegt, die Frühjahrsblumen gepflanzt, wie hier im Speisesaal des historischen Frauenpavillons auf dem Gelände des Baumkronenpfades in Beelitz-Heilstätten. Die Besucher aber können nicht kommen. Quelle: Baum&Zeit

Der Baumkronenpfad in Beelitz-Heilstätten war Anfang März für kurze Zeit offen, musste wegen der Corona-Pandemie aber am 17. März wieder schließen. „Wir haben die Winterpause hinter uns und brauchen das Geld. Wir verlieren mehrere hunderttausend Euro durch den entgangenen Frühjahrsumsatz“, sagt Holger Klementz, Sprecher des Unternehmens. Auch hier richten sich die Hoffnungen darauf, dass die Freiluftsaison am 1. Mai starten kann. „Die Kollegen im Park Sanssouci oder im Filmpark Babelsberg stehen genauso auf dem Schlauch wie wir.“ Noch könnten die 36 festen Mitarbeiter für Arbeiten auf dem 60 Hektar großen Gelände in Heilstätten eingesetzt werden, sagt Klementz. Dauere die Zwangspause länger, „müssten sie in Kurzarbeit“. Auch 50 Saisonarbeiter harren ihres Einsatzes. Klementz erinnert an die 20 selbstständigen Guides, die Führungen auf dem 60-Hektar-Gelände am Baumkronenpfad anbieten. „Sie haben jetzt gar kein Auskommen.“

Freunde des Teltower Vogelparks spendeten schon gut 1500 Euro

In Teltow hofft Lothar Lübeck derweil auf Spenden. Mehr als 1500 Euro stehen derzeit auf der Hilfsplattform seines Vogelparks und Streichelzoos. Eingerichtet hat sie der Berliner Künstler Sherman Noir für die Initiative Freunde des Vogelparks Teltow. Das Konto wächst von Minute zu Minute. Zwischen fünf und 100 Euro spenden Familien, die sich an schöne Besuche, Geburtstagsfeiern und andere Anlässe auf dem Freigelände erinnern.

„Die Tiere waren 30 Jahre lang für uns da. Von denen gebe ich keines her.“ Lothar Lübeck bangt um seinen Vogelpark und Streichelzoo in Teltow. Quelle: Privat

„Dieser kleine familiengeführte Tierpark muss bestehen bleiben, wir wollen nach Corona wieder hin“, „Haltet durch“ und „Bitte helft alle mit!“, haben Spender dazugeschrieben. Bis auf 10.000 Euro muss das Spendenbarometer noch klettern. Soviel hat Lothar Lübeck, Inhaber des familiengeführten Unternehmens, in den vergangenen vier Wochen brutto an Einnahmen verloren, seit er den Tierpark schließen musste. Etwa 7000 Euro braucht er monatlich allein, um Betriebskosten, seine drei Mitarbeiter und die Teilzeitkraft bezahlen zu können. Mehr als 13.000 Euro hat Lübeck aus eigener Tasche dazu gegeben, um den Tierpark zu retten. Um seine anstehenden Rechnungen bezahlen zu können, hat er das Landesamt für Umwelt um Hilfe gebeten. Die Behörde hat abgelehnt.

„Die Monate November, Dezember, Januar und Februar sind ohnehin schon unsere einnahmeschwächste Zeit. Am 1. März wollten wir in die neue Saison starten“, sagt Lübeck verbittert. Die große Spendenbereitschaft ermutigt ihn, ums Überleben zu kämpfen. Für seine Mitarbeiter hat der 62-Jährige Kurzarbeit beantragt, um sie halten zu können. Die Antwort steht noch aus.

Von den Tieren will er sich nicht verabschieden

An normalen Wochenenden waren mehrere hundert Besucher in den Vogelpark gekommen. Sollten die auch nach dem 1. Mai aufgrund der Schutzverordnungen ausbleiben, muss Lübeck sein Personal erst einmal betriebsbedingt entlassen. Sobald sich die Lage aber wieder stabilisiert, sollen sie wieder eingestellt werden, verspricht er. Von den 230 Tieren – Affen, Damwild, Papageien, Ziegen und Alpakas – will er sich nicht verabschieden. „Die Tiere waren 30 Jahre lang für uns da. Von denen gebe ich keines her.“ Wenn sich die Lage nicht ändert, muss er wohl mit ihnen und den Mitarbeitern – unter Einhaltung der hygienischen Bestimmungen natürlich – am 1. Juni das Betriebsjubiläum allein feiern.

In Klaistow eröffnet am 8. April ein Spargel-Drive-in

Im Spargel- und Erlebnishof in Klaistow wird am 8. April nur der Hofladen öffnen, weil dort Lebensmittel – insbesondere Spargel – verkauft werden. Kletterpark, Spielplatz, Wildgehege und Hofrestaurant müssen geschlossen bleiben. Hof-Betreiber Ernst-August Winkelmann versucht mit einer spitzfindigen Idee, zumindest das ausfallende Restaurant-Geschäft zu kompensieren. „Wir werden auf dem Feld am Hof einen Drive-in haben, in dem es Spargelessen zum Mitnehmen gibt“, sagt er. Ab 8. April können Spargelfreunde mit dem Auto vorfahren und sich das Edelgemüse mit Schnitzel und Kartoffeln in einer recycelbaren Verpackung mitnehmen.

Einsam ist es auch im Bonsaigarten von Thilo Gragert in Ferch geworden, seit er den Besucherverkehr einstellen musste. Wenigstens den Verkauf seiner Mini-Bäume kann er über telefonische Bestellung weiterführen. Nach terminlicher Verabredung stellt er den Pflanzenfreunden das Bäumchen an das Gartentor, von dem es sich die Kunden abholen können. Auch den japanischen Tee liefert er weiterhin in die Haushalte aus, wenn er zuvor im Internet unter www.bonsai-haus.de/Shop bestellt wurde. „Wir überbrücken die Zeit, um unseren Garten weiter zu verschönern, damit wir für die Tage nach Corona neue Attraktionen anbieten können“, sagt Gragert.

Von Jens Steglich und Heinz Helwig