Brandenburg/H./Bad Belzig

„Heute früh hatten nur noch Nauen und Bad Belzig wenige freie Betten, alle anderen sind wegen Vollbelegung und hohem Krankenstand der Mitarbeiter quasi dicht. Die Lage ist wirklich dramatisch!“ sagt Gabriele Wolter, die Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums Brandenburg (SKB). Wer Wolter kennt, weiß: Eine Drama-Queen ist die Klinikchefin nicht. Und doch schildert sie die Situation in dunklen Farben, obwohl die Zahlen beherrschbar scheinen.

Spezialisiertes Personal fehlt

Mit drei neuen Patienten erhöhte sich die Zahl der Covid-Kranken auf 12 Patienten auf der Normalstation und weiteren acht Patienten die intensivmedizinisch im Klinikum betreut werden. Eine für Laien scheinbar überschaubare Zahl für eine Klinik mit fast 500 Betten und fast 2000 Mitarbeitern. Doch so einfach sei die Sache nicht, erklärt Wolter. Es fehle in großem Umfang an Personal, das in der Lage sei insbesondere Patienten mit Covid-Erkrankung oder -Verdacht zu behandeln und zu pflegen.

Anzeige

Insbesondere die Betreuung von intensivmedizinisch betreuten Covid-Patienten verlangt hoch spezialisiertes Personal Quelle: Thomas Oberländer

Die Monate November und Dezember sind generell Monate, in denen in allen Kliniken der Region Hochbetrieb herrscht. Aber es sind auch die Monate in denen der Krankheitsstand unter den Mitarbeitern der Kliniken besonders hoch ist und in denen viel Resturlaub genommen wird. Kommen dann nach Ärzte, Schwester und Pfleger hinzu, die entweder selbst positiv auf Covid-19 getestet werden oder wegen des Kontaktes mit Positiven in Quarantäne müssen, was derzeit bei 18 Mitarbeitern des Klinikums der Fall ist, wird die Situation so „dramatisch“, wie Gabriele Wolter sagt.

Gabriele Wolter in Quarantäne

Während sie die Situation beschreibt, sitzt Wolter in ihrem Haus in Mahlenzien. Sie steht wegen des Kontaktes mit ihrer Enkelin, die positiv aber symptomfrei auf Corona getestet wurde, selbst unter Quarantäne und arbeitet im Homeoffice: „Das können Schwestern und Pfleger nicht.“

144 Covid-19-Patienten wurden oder werden seit Beginn der Pandemie im SKB behandelt. In der ersten Welle im Frühjahr war es 52. Allein im November und Dezember kam nun noch fast die doppelte Zahl hinzu. Und ein Ende sei nicht in Sicht. Die Kliniken der Region Westbrandenburg sind, wie berichtet, im Versorgungscluster Covid (VCC) zusammengefasst. Ziel des VCC ist die Sicherstellung und optimale medizinische Versorgung aller Patienten in der Region während der Pandemie.

Hochrechnungen sehen übel aus

Kernelement der Klinikkooperation ist eine abgestimmte und zentral gesteuerte Arbeitsteilung zwischen den Kliniken im Versorgungsgebiet. Vereinfacht: Es gibt Kliniken, die nehmen anderen Patienten ohne Covid ab, um in den Covid-Kliniken Betten vorhalten zu können. Wo diese Betten dann zu finden sind, verrät das IVENA-System. In dieses Computersystem melden alle Kliniken ihre freie Betten-Kapazitäten.

Ist die gleich Null, meldet sich die Klinik aus der Versorgung ab. Das war beispielsweise für das SKB vor 14 Tagen am Wochenende und Donnerstag bis Freitag um 8 Uhr der Fall. Im IVENA-System werden diese Kliniken dann rot markiert. „Da ist jetzt fast alles rot“, sagt Wolter. Und bei der jüngsten Video-Konferenz des VCC sei deutlich geworden: „die prognostizierten Hochrechnungen sind besorgniserregend.“

Rettungsdienste unter Druck

Das ist vor allem für die Rettungsdienste wichtig. Die werden von der Leitstelle informiert, dass sie eine Patienten holen und ins Krankenhaus bringen müssen. Das ist der Alltag von Sven Schmidt, dem Leiter des Rettungsdienstes der Johanniter im Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming. Schmidt und seine Kollegen beobachten seit Wochen, dass es zunehmend schwerer werde eine Klinik für die Covid-19-Patienten zu finden.

Noch sei das immer gelungen, doch die Personalknappheit und die damit einhergehenden Probleme in der Betreuung und Pflege der Patienten könne man in allen Kliniken der Region beobachten.

System am Limit

Wenn die Klinik rot markiert sei, sei sie belegt. Früher habe man die Patienten dann nach Luckenwalde, Belzig oder Wittenberg gefahren. Jetzt gehe die Fahrt schon mal bis nach Neuruppin. Bisher, so erzählt Sven Schmidt, sei der Rettungsdienst der Johanniter mit seinen Mitarbeitern relativ gut durch die Krise gekommen.

Doch wenn der Rettungsdienst durch Ausfälle ebenso an die Grenzen gerate wie jetzt einzelne Kliniken, droht das Gesundheitssystem an seine Grenzen zu geraten.

Von Benno Rougk