Golzow

Was haben sie sich gefetzt. Man hätte meinen können, Tilla Kratochwil und Rainald Grebe seien wirklich ein Ehepaar. Die Schauspielerin und der Kabarettist sind am Sonntagabend in Golzow aufgetreten und haben aus dem Briefwechsel des Ehepaars Fontane gelesen.

1852 ging Theodor Fontane nach London, u...