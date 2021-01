Damsdorf

Autodiebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Damsdorf einen Audi A6 gestohlen. Die Täter entwendeten das Fahrzeug in der Zeit zwischen 21.30 und 6.10 Uhr von seinem Stellplatz im Wohnpark Havelland des Lehniner Ortsteils. Der Audi ist mit der Keyless-Go-Technologie ausgestattet, die es dem Fahrer erlaubt, das Auto ohne Schlüssel zu entriegeln.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen schweren Diebstahls. Die Schadenshöhe beträgt mehr als 30.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. In derselben Nacht hatten Autoknacker bereits in Brandenburg an der Havel in Unwesen getrieben und auf noch unbekannte Weise einen Audi A6 entwendet, der ebenfalls mit Keyless-Go ausgestattet war.

Fahrzeuge mit Keyless-Go-Technologie über Funksignale eines Transponders entriegelt, einer Art Autoschlüssel, den der Fahrer mit sich führt. Der Start des Motors erfolgt über per Knopfdruck. Diebe haben bei Autos mit Keyless-Go-Technologie oft leichtes Spiel: Mit einem speziellen Gerät können sie die Reichweite des Transponder-Signals verlängern und so die Technik überlisten.

