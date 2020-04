Mittelmark

Das Corona-Virus breitet sich weiter aus. Der Krisenstab der Kreisverwaltung meldete am Mittwoch einen neuen Höchststand mit nachweislich infizierten Personen. Danach gab es mit Stand 17.30 Uhr in Potsdam-Mittelmark 226 Fälle. Binnen 24 Stunden sind 13 neue Mittelmärker hinzugekommen, die positiv getestet wurden. Die Ansteckungszahlen sind im berlinnahen Raum am höchsten. Kleinmachnow meldet 41 Fälle. In Michendorf sind es zwölf, in Schwielowsee zwölf, im Amt Beetzsee vier, in Bad Belzig sieben und in Kloster Lehnin acht Fälle. Die Statistik wird von Werder( Havel) mit 45 infizierten Personen angeführt.

Immer neue Verdachtsfälle

Die Zahl der in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorbenen Mittelmärker hat sich seit Dienstag um einen Fall erhöht und liegt nun bei zehn. Jetzt hat das Amt Niemegk einen Toten zu beklagen. Das Gesundheitsamt hat unverändert 214 Männer, Frauen und Kinder in häusliche Quarantäne geschickt. 38 (+ 7)Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Die Zahl der Verdachtsfälle stieg weiter um 101 auf 1199 Personen an. Als genesen werden unverändert 20 Menschen gemeldet.

Von Frank Bürstenbinder