Das bietet der Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“

Mittelmark

„Museen und Musik“ – so lautet das diesjährige Motto von „Feuer und Flamme für unsere Museen“ am Samstag. Der Aktionstag, der vor 15 Jahren im Landkreis Potsdam-Mittelmark entwickelt wurde, wird inzwischen auch in vier anderen Kreisen im westlichen Brandenburg und in der Stadt Brandenburg begangen. Insgesamt machen fast 60 Museen mit.

Die Auftaktveranstaltung am Samstag um 13 Uhr gestaltet der Heimatverein Petzow am Waschhaus im Park. Für den Vereinsvorsitzenden Karl-Heinz Friedrich ist dies ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr „600 Jahre Petzow“. Für den musikalischen Teil sorgt dort die Band Middlestreet music.

Neun Routen durch die Museen

Damit die Besucher sich in der Vielzahl der „Feuer und Flamme“-Angebote nicht verlieren, haben die Macher um Doris Patzer vom Landkreis Potsdam-Mittelmark den Tag in neun Routen durch die Museen eingeteilt. Route 3 startet zum Beispiel im Schloss Caputh, führt über Einsteins Sommerhaus weiter nach Ferch zum Museum der Havelländischen Malerkolonie und von dort aus nach Geltow mit dem Ziel Handweberei und Heimatmuseum. Am Ende kommt man in Petzow im bereits erwähnten Waschhaus an. Auf der Tour gibt es nicht nur verschiedene Ausstellungen wie „Barock“ im Schloss Caputh oder die Fontane-Schau in Ferch zu sehen. Sondern in Ferch können Besucher auch bei einem Glas Wein einer Lesung aus Texten von Fontane lauschen oder in Geltow zusehen, wie auf 200 bis 300 Jahre alten Webstühlen schöne Stoffe entstehen.

Molleneisen, Ziegel oder Backofen

Das musikalische Motto wird im Angebot des Museumsverbunds Lehnin großgeschrieben. Und dabei geht es nicht nur ums Zuhören, sondern gerade auch das Mitsingen ist erwünscht bei der musikalischen Wanderung, die um 14 Uhr am Backofenmuseum in Emstal in Richtung Lehnin startet. Nach einem musikalischen Intermezzo dort in der Klosterkirche geht es mit Musik über den Klostersee, wo zum Finale die traditionelle Verbrennung der Holzskulptur stattfindet. Die musikalische Tour ist Teil der Route 5.

Kein Museums-Aktionstag, bei dem die Besucher nicht mitmachen dürfen: So kann man im Stellmachermuseum Damsorf alte Geräte wie Molleneisen oder Löffelbohrer ausprobieren (Route 5) oder im Ziegeleimuseum Glindow mit Ton modellieren (Route 4).

In Beelitz ist die „Alte Posthalterei” von Anfang an dabei, wie Manfred Fließ berichtet, der gemeinsam mit seiner Frau als Organisator aktiv ist. Fließ führt als Postmeister durch das Museum und seine Dauerausstellung „Reisegelegenheit nach Sachsen“ (Route 2). Das Gebäude ist die alte Postkutschenstation von Beelitz auf der Strecke von Berlin nach Leipzig.

Alle beteiligten Häuser öffnen ab 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. Details zum Programm unter www.potsdam-mittelmark.de

Von Elvira Minack