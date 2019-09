Das erwartet die Besucher bei „48 Stunden Fläming“

Bad Belzig

Hausgemachte Snacks, selbstgebraute Biere, offene Kirchen, Mühlen sowie jede Menge Handwerk und Kultur – all das bietet die Aktion „48 Stunden Fläming“, die am Wochenende bereits zum 13. Mal stattfindet. Die Veranstalter der Lokalen Aktionsgruppe „ Fläming/ Havel“ freuen sich über das große Engagement in den einzelnen Dörfern – und sehen genau da auch den Grund für den jährlichen Erfolg.

„Die einzelnen Teilnehmer legen sich immer sehr ins Zeug und wollen sich von ihrer besten Seite zeigen“, sagt Kathrin Rospek von der Lokalen Aktionsgruppe. „Denn natürlich ist das Ziel, dass die Leute auch nach der Aktion noch mal wiederkommen.“ Bei Befragungen in der Vergangenheit sei deutlich geworden, dass dieser Plan aufgehe.

Viele Gäste kommen regelmäßig

„Wir haben schon die Rückmeldung bekommen, dass einzelne Tagesbesucher die Orte gerne noch mal besuchen“, sagt Kathrin Rospek weiter. „Die Kontinuität der Aktion hat also was gebracht, das Ganze spricht sich rum. Viele Gäste sind regelmäßig dabei, wir haben aber auch immer Anfragen von Menschen, die erstmals teilnehmen möchten.“

Als diesjährigen Höhepunkt an der Strecke sieht Kathrin Rospek den Flämingmarkt in Görzke. „Neben einem Regionalmarkt mit heimischen Produkten und traditionellem Handwerk wird es an beiden Tagen zwischen 11 und 18 Uhr ein buntes Programm für Jung und Alt im Festzelt auf dem Handwerkerhof geben“, verrät sie.

Busse starten am Fläming-Bahnhof Die Busrundfahrten starten und enden jeweils am Fläming-Bahnhof in Bad Belzig. Die reine Fahrzeit einer Rundfahrt beträgt etwa eine Stunde und 25 Minuten. Mitfahrer können beliebig an einem der insgesamt 20 Haltepunkte aussteigen und die Sehenswürdigkeiten vor Ort in Ruhe erkunden. Die Rundfahrt kann dann mit einem der folgenden Busse fortgesetzt werden. Die Busse fahren zwischen 9.30 und 17 Uhr am Fläming-Bahnhof ab – alle halbe Stunde und passend zum Takt des RE 7. Die Busfahrt ist kostenfrei – die Veranstalter freuen sich jedoch über Spenden. Weitere Infos und das komplette Programm unter: www.flaeming-havel.de.

So tritt zum Beispiel das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Görzke auf, die Flämingkönigin Gabriele Hasenpusch kommt zu Besuch, beim Kartoffelschälwettbewerb können die Teilnehmer tolle Preise gewinnen und die Tanzgruppe „Flämurium“ begeistert mit ihren mittelalterlichen Tänzen.

In der Galerie „Einkaufsquelle“ findet am Sonnabend um 14 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „next generation – junge Kunst in Görzke“ statt. Dort präsentieren junge Kunststudenten aus Berlin eine bunte Zusammensetzung ihrer Werke aus Öl- und Tuschemalerei, Druck, Graphik und Installation.

Bei einer der vergangenen 48-Stunden-Aktionen war auch der Musikverein Ziesar mit dabei. Quelle: Heiko Bansen

Auch einen Abstecher zum Gutshof in Klein Glien legt Katrin Rospek den Besuchern – und vor allem jenen, die zum ersten Mal in den Hohen Fläming kommen – ans Herz. Dort findet bereits seit Wochenbeginn die „ Fläming Kreativsause“ statt, die am Sonnabend mit der „Kreativsause Extravaganza“ ihren Abschluss findet.

Präsentiert werden Ergebnisse der Workshop-Woche und die Besucher können sich auf leckeres Essen, gute Musik, ein buntes Kinderprogramm, Filme und Theater freuen.

Geschulte Gästeführer beantworten Fragen

„Die Führungen durch den Wiesenburger Park sind ebenfalls immer sehenswert, ebenso die Kerzenzieherei in Reetzerhütten und die Obstbrennerei in Reppinichen – wo der ein oder andere Tropfen verkostet werden kann“, zählt Kathrin Rospek weiter auf.

Wie in jedem Jahr werden die Besucher am Sonnabend und Sonntag mit Bussen zu den einzelnen Dörfern gebracht. Geschulte Gästeführer stehen bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite. „Im vergangenen Jahr hatten wir an den beiden Aktionstagen rund 2400 Gäste“, weiß Kathrin Rospek. Besonderer Besuchermagnet sei auch 2018 der Flämingmarkt gewesen, der damals in Raben stattgefunden hat.

Von Josephine Mühln