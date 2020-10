Bad Belzig

Das Familienzentrum Bad Belzig lädt wieder für den 7. Oktober zu seinem Familiencafé in der „Klinke 1“ im Klinkengrund ein. Von 14 bis 16.30 Uhr findet dort ein offener Treff für Familien statt, alle Besucher können sich auf Waffeln, Tee, Spiel und viele kreative Angebote freuen. Gebastelt werden sollen Herbstgestecke.

Einen Tag später, am 8. Oktober, öffnet das Kindercafé „Blubberlutsch“ im Weitzgrunder Weg seine Türen. Von 15 bis 18 Uhr können hier Knicklaternen gefaltet werden.

Das Niemegker Familienzentrum startet am 5. Oktober mit seinem Familiencafé in die neue Woche. Der Treff ist offen von 15 bis 17 Uhr und bietet bunte Kreativ- und Bewegungsangebote. Ebenfalls in dieser Zeit geöffnet ist die Bibliothek.

Am 7. Oktober geht es weiter mit einer offenen Töpferwerkstatt. Von 16 bis 18 Uhr können Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene zusammen mit Karin Schulz ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Anmeldung unter: 033843/51525.

Am 7. Oktober kommen im Wiesenburger Familienzentrum Senioren für ein Erzählcafé zusammen. Die gemütliche Runde findet von 10 bis 11.30 Uhr statt.

Am Nachmittag, ab 14.30 Uhr, heißt es dann „Nähen für Kids“. Das Angebot richtet sich an Kinder ab 8 Jahre und findet bis 16.30 Uhr statt. Nähmaschinen, Utensilien und fachliche Anleitung sind vorhanden. Die Teilnahme kostete einen Euro.

Von MAZ