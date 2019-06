Bad Belzig

Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür und auch im Hohen Fläming laden zahlreiche Dörfer zu großen und kleinen Feiern ein.

So läutet Schwanebeck die freien Tage mit einem Dorffest am Sonnabend ein. Erstmals seit 2008 stellen die Einwohner auch wieder eine Pfingstmaie auf – der alte Brauch soll wiederbelebt werden. Um 14 Uhr geht es los.

Wanderung über die Dörfer

Am Pfingstsonntag heißt es dann in Lütte, Fredersdorf und Schwanebeck „Gemeinde auf dem Weg“, wenn das gemeinsame Pfingstfest der Evangelischen Martinskirchengemeinde gefeiert wird. Los geht es um 13 Uhr mit einer Andacht in der Dorfkirche in Lütte, bevor nach Fredersdorf gewandert wird.

In der dortigen Kirche findet um 15 Uhr eine Pfingstandacht statt. Anschließend lädt die Gemeinde zu Kaffee und Kuchen und die Wanderung führt weiter nach Schwanebeck, wo um 17 Uhr Treffpunkt zur Andacht ist.

Der „MUHsiCHOR“ in Aktion. Quelle: Andreas Trunschke

Im Anschluss daran können Interessierte noch zu einer kurzen Wanderung zum Gesundbrunnen teilnehmen, bevor die Pfingstwanderung auf dem Hof des alten Pfarrhauses ausklingt und gemeinsam gegrillt wird.

„In allen Orten besteht die Möglichkeit, die jeweiligen Kirchen kennen zu lernen und dem Klang ihrer Orgeln zu lauschen“, versprechen die Organisatoren. „Wer nicht überall dabei sein kann oder möchte, ist natürlich auch in den einzelnen Orten willkommen.“

Offene Bühne in Schlalach

Zum „Pfingstdings“ lädt auch in diesem Jahr der Medien- und Kulturverein Schlalach auf seinen Hof ein. Am Pfingstsonntag geht es um 15 Uhr los mit Chorgesang, Live-Musik und Lesungen. „Wir freuen uns auf den Auftritt des ’MUHsiCHORs’, der Band ’Freitags bei Gaby’ und die Lesungen mit Mario Weber und Rotraud Hellhake“, sagt Vereinsmitglied Gabriele Amann.

„Auch die ’Offene Bühne’ ist wieder aufgebaut – als Gäste mit dabei sind Eileen Manneck und Michael Zackor.“

Scheunendisco mit „Hypodrom“

In Linthe und Gömnigk werden am Sonnabend ebenfalls Pfingstbäume aufgestellt. In Linthe in der Teichgasse und in Gömnigk auf dem Sportplatz. Das Spektakel dort beginnt um 15 Uhr. Abends lädt Oberjünne außerdem zur Scheunendisco mit „Hypodrom“. Und am Pfingstsonntag findet ab 15 Uhr in der Alten Scheune ein Kaffeenachmittag für das Dorf statt.

In Zeuden beginnt das Aufstellen des Baumes um 19 Uhr am Dorfteich. Der Heimatverein „Bergdörfer“ freut sich auf viele Gäste.

Bei Rock’n’Rädigke ist auch die Band „Mellow Mind“ zu hören. Quelle: Privat

Auf dem Anger hinter dem Feuerwehrhaus in Rädigke findet auch in diesem Jahr wieder „Rock’n’Rädigke“ statt. Das Fest beginnt am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, für die jüngsten Gäste sind zudem zahlreiche Attraktionen versprochen. So gibt es eine Hüpfburg, Ponyreiten, diverse Geschicklichkeitsspiele und eine kleine Kinderdisco.

Am Abend gehört die Bühne drei Bands aus der Region, die das Publikum bis in die Nacht hinein unterhalten wollen. Den Anfang machen „Kurzschluss“ aus Borkheide mit „feinster Beatmusik“, wie es in der Ankündigung heißt. „Mellow Mind“ aus Bad Belzig bieten eine Mischung aus internationalen Coversongs und eigenen Liedern. Den Abschluss gestalten „C.a.m.m.b.a.s.“ aus Luckenwalde, die überwiegend deutsche Lieder covern und mehr und mehr eigene Werke präsentieren.

Von Josephine Mühln