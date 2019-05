Mittelmark

Die neue Zusammensetzung des Kreistages entscheidet sich am 26. Mai. Die 56 Männer und Frauen, die danach in den Plenarsaal des Landratsamtes in Bad Belzig einziehen, müssen auch das Erbe ihrer Vorgänger antreten. Denn nicht alle in den vergangenen fünf Jahren gefassten Beschlüsse wurden noch in der selben Legislaturperiode umgesetzt.

In einer Art Rechenschaftsbericht listete Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) für die Abgeordneten der letzten Kreistagssitzung vor der Wahl die seit 2014 unerledigten Beschlüsse auf. Was die Volksvertreter in dieser Woche an offener Arbeit zur Kenntnis nahmen, hält sich bei Hunderten von Aufträgen der Politik an die Verwaltung in Grenzen.

Schnelles Internet kommt nur langsam voran

Insgesamt 20 noch nicht endgültig abgearbeitete Beschlüsse ziehen sich durch die zu Ende gehende Legislaturperiode. Besonders ärgerlich ist der noch immer nicht angelaufene Breitbandausbau, für den Bund, Land und Kreis rund 47 Millionen Euro bereithalten. In dem zeitraubenden Ausschreibungsverfahren mussten immer neue Nachforderungen abgearbeitet werden. „Wir gehen nun von einer zeitnahen Bescheidung aus“, teilte Landrat Blasig dem Kreistag mit. Den ersten Spatenstich werden aber erst die neuen Volksvertreter erleben.

Weniger schicksalhaft sind andere noch nicht umgesetzte Entscheidungen, wie der Verkauf des Mini-Geschäftsanteils von einem Prozent am Entsorgungsbetrieb Mebra. Die Verhandlungen mit der Stadt Brandenburg als größter Anteilseigner sind noch nicht abgeschlossen. 2017 hatte der Kreistag einen freien Havelzugang in einem Rechtstreit mit einer Grundstücksbesitzerin beschlossen. Das juristische Tauziehen ist bis heute nicht beendet.

Nahverkehr bleibt Thema

Unbefriedigend ist die Beschlussumsetzung von 2017 zur Taktverdichtung bei der Bahn. „Eine Taktverdichtung konnte erst mit der Vertragsgestaltung ab 2022 für den RE 1 erreicht werden“, heißt es in der Informationsvorlage. Ursprünglich hatte der Kreistag viel früher mehr Züge und Halte gefordert. Doch die Zuständigkeit liegt beim Land.

Noch in Umsetzung ist ein Beschluss zum Bau einer neuen Rettungsstelle in den Werderaner Havelauen. Bis zur Eröffnung gibt es eine Interimslösung auf einem Grundstück der regiobus GmbH. In der Prüfung ist weiterhin ein 2018 gefasster Beschluss zur Verlängerung des Radweges von Teltow, Mahlower Straße, bis nach Birkenhain ( Teltow-Fläming).

