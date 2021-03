Das tut weh: Erste Tankstellen verkaufen Super für über 1,60 Euro

Brandenburg/Bad Belzig

„Das ist der Hammer!“ Fassungslos schaut Klaus Andruscheck auf die Preistafel in der Berliner Straße. Bei Esso durchbrach am Donnerstagvormittag der Literpreis für Super die 1,60 Euro-Marke. Pkw-Diesel wurde für knapp 1,45 Euro abgegeben. „Solche Preise halte ich angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage für kontraproduktiv“, steht für den Wusterwitzer fest. Der Campingbus-Fahrer war heilfroh, dass er seinen Diesel noch am Mittwoch für rund zehn Cent günstiger den Liter betankt hatte.

So sahen die Preise bei Agravis am Donnerstag gegen 11 Uhr aus. Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit den Preisen am Donnerstag haben die ersten Markentankstellen in der Region einen neuen Höchstpreis verlangt. Zuletzt war Sprit 2012 so teuer, wie der Mineralölwirtschaftsverband auf seiner Internetseite mitteilt. Zwar senkte Esso in Brandenburg an der Havel seine Abgabepreise ab 11 Uhr wieder um einige Cent, doch der Ausreißer zeigt, wohin die Entwicklung in den nächsten Wochen noch gehen könnte.

Tanken ist seit Jahresbeginn deutlich teurer geworden. Quelle: Frank Bürstenbinder

So geht der ADAC von einem insgesamt steigenden Spritkosten aus. Durch die Einführung des CO2-Preissystems und die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung hatten sich Benzin und Diesel zum Jahresbeginn auch in der Havelstadt um zehn bis elf Cent je Liter verteuert. Doch die staatlichen Maßnahmen allein erklären die Spitzenpreise nicht. Denn der Dieselpreis lag im Dezember 2020 in Brandenburg bei rund 1,10 Euro und für Super bei etwa 1,26 Euro.

Die Preise bei Total in Bad Belzig am Donnerstag gegen 11.30 Uhr. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dass es trotz der Teuerungswelle günstiger geht, zeigte Agravis in Golzow. Zur selben Zeit kostete der Liter Diesel an der Plane fast 1,35 Euro. Super Benzin war für knapp 1,54 Euro zu haben. In Bad Belzig bei Total zeigte die Preistafel stolze 1,38 Euro für Diesel an. Super kletterte auf knapp 1,58 Euro. Deshalb empfiehlt zum Beispiel der ADAC vor dem Tanken die Preise zu vergleichen – wann immer es möglich ist. Hilfe bieten dabei unter anderem diverse Spritspar-Apps. Es bleibt für den Club bei der bewährten Empfehlung, dass das Tanken in der Regel zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten ist.

Von Frank Bürstenbinder