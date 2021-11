Brandenburg/H

Wieder ist eine Woche vorbei gegangen an uns in der Havelstadt Brandenburg. Fast hat es den Eindruck, Corona sei wie von Zauberhand fast aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Dabei schließen zeitgleich Kitas, Klassen werden vom Unterricht ausgeschlossen und die Inzidenz erreicht wieder Höhen, die noch vor Monaten für Schnappatmung in der Politik gesorgt hätten und Treffen und Feiern unmöglich gemacht hätten.

Und was macht die lokale Politik? Man weiß es nicht so genau. Oder tut sie vielleicht gar nichts? Fast hat es den Anschein.

Zwar müht sich hinter den Kulissen Oberbürgermeister Steffen Scheller redlich, irgendwie doch eine Stadtregierung im Rathaus zu installieren, der sein Favorit Thomas Barz (CDU) und ein SPD-Fragezeichen angehören sollen.

Viele Fragezeichen in der Lokalpolitik in Brandenburg an der Havel

Doch schaut man in die Lager von SPD und Grünen, die als Partner gelten um eine sichere Mehrheit in der SVV zusammen mit der CDU zu schmieden, stößt man dort auf Fragezeichen in den Gesichtern und Schulterzucken. Denn völlig unklar ist: Was will die CDU, wer hat das Sagen und wohin steuert sie als noch stärkste Kraft in der SVV?

Auch wenn darüber nicht laut in der CDU diskutiert wird: Es geht auch dort bergab seit 2014. Damals holte die Partei - kurz vor der Bundesgartenschau - bei der Kommunalwahl noch 37,3 Prozent und stellte 17 Stadtverordnete. 2019 fuhr man mit 26,7 Prozent über zehn Prozent weniger ein.

Dietlind Tiemann war und ist CDU-Chefin in Brandenburg an der Havel

Die CDU-Vorsitzende war und ist Dietlind Tiemann. Und auch wenn es ihr gelang, ihren Vize Steffen Scheller (CDU) im direkten Vergleich gegen den eher unbekannten Jan van Lessen (parteilos) als Oberbürgermeister durchzusetzen: Bei den Landtagswahlen verlor die CDU jedes Mal beim Kampf ums Direktmandat deutlich.

Ja, Tiemann holte das 2017 das Bundestagsmandat gegen den damals schon schwerstkranken und später gestorbenen SPD-Kandidaten Erardo Rautenberg. Doch schon in diesem September 2021war sie das Mandat gegen eine zuvor unbekannte Kandidatin Sonja Eichwede wieder los. Nur knapp rettete sich Tiemann auf Platz 2 vor dem AfD-Kandidaten.

Das magere Abschneiden auf kommunaler Ebene, das Scheitern im Land und aktuell im Bund nur auf den Landes- und Bundestrend zu schieben, wäre billig. Und auch an Dietlind Tiemann lässt sich der Trend nicht festmachen.

Was ist die Ursache für den Niedergang der CDU in Brandenburg an der Havel?

Aber woran liegt es? Auch die örtlichen Christdemokraten können sich nicht erinnern, dass nach Niederlagen ernsthafte Versuche unternommen worden wären, diese zu analysieren und daraus zu lernen. Oder mit anderen, jüngeren, erfolgversprechenderen Leuten zu starten.

Bestes Erfolglos-Beispiel: Der-immer-wieder-Kandidat Jean Schaffer. Es wird Tiemanns Geheimnis bleiben, warum sie noch einmal antrat und nicht den Weg frei machte. Beispielsweise für das politische Talent Jacob Schrot.

Es war kein politisches Erdbeben als diese Woche nach nur wenigen Monaten überraschend die Tätigkeit des CDU-Kreisgeschäftsführers Michael Kilian endete. Er sollte - so war es im Frühjahr gedacht - den CDU-Granden Walter Paaschen ersetzen. Konnte er aber nicht. Aus Zeitgründen, sagt Kilian. Weil es heftig geknirscht habe, sagen Parteifreunde. Gut 200 Mitglieder hat der CDU- Kreisverband noch. Etliche zahlen nicht mehr. Das Geld wird knapp.

Der Aderlass der CDU in Brandenburg an der Havel ist groß

Und auch deshalb wird der CDU-Kreisverband jetzt ins Wahlkreisbüro von Tiemann mit einziehen, das sie nicht mehr braucht. Einen derartigen personellen, inhaltlichen und finanziellen Aderlass kannte die SPD auch. Doch sie erneuert sich und gewinnt wieder Wahlen.

Wenn die Brandenburger CDU nicht weiter verlieren und die Stadt politisch mit führen will, muss sie sich neu aufstellen. Das wird für den einen oder die andere bedeuten, auch loslassen zu müssen. Der SPD-Chef Daniel Keip brachte das jüngst auf den Punkt: Die CDU müsse intern die Machtfrage stellen und beantworten.

Von Benno Rougk