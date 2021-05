Teltow

Zu einer Auto-Lesung mit dem Bestsellerautor Andreas Winkelmann lädt die Stadtbibliothek Teltow am 14. Mai um 19 Uhr auf dem städtischen Parkplatz in der Badstraße ein. Er liest aus seinem aktuellen Buch „Der Fahrer“.

Die Zuhörer kommen mit ihrem Auto zum Stellplatz, parken dort ein und bleiben während der gesamten Lesung in ihrem Fahrzeug. Dort empfangen sie den Schriftsteller über eine vorgegebene Radiofrequenz. Winkelmann selbst fährt in einem Wohnmobil vor. Von dort aus nimmt er das Publikum mit auf einen Audio-Roadtrip durch die Ermittlungen zum neuesten Fall von Jens Kerner und Rebecca Oswald.

Serienmord in Hamburg

In dem Buch treibt ein Serienmörder in Hamburg sein Unwesen. Die Opfer sind junge Frauen, die nachts unterwegs waren, viele von ihnen waren Kundinnen bei einem neuen Fahrdienst namens MyDriver. Aber da enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Bald tauchen überall merkwürdige Hashtags auf. Erst auf den Privatautos der Opfer, dann an immer mehr Orten steht: #findemich - in Leuchtfarbe. Und es scheint, als wäre diese Aufforderung direkt an Jens Kerner gerichtet.

Anmeldung erforderlich

Der Eintritt zur Lesung ist frei, doch eine Anmeldung bei der Stadtbibliothek Teltow unter der Telefonnummer 03328/47810 657 ist unbedingt erforderlich. Am Veranstaltungstag werden Zufahrtskontrollen gemäß Teilnehmerliste durchgeführt. Die Anzahl der teilnehmenden Fahrzeuge ist begrenzt.

Die Open-Air-Auto-Lesung darf laut Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark gemäß der gültigen Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg stattfinden.

