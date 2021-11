Klaistow

Hans-Jürgen Höhne hat das Werden und Vergehen jedes Jahr aufs Neue vor Augen. Ende Mai, wenn seine Schützlinge auf den Flämingwiesen südöstlich von Klaistow eintreffen, sind sie gerade mal zwei bis drei Wochen alt und haben noch keine richtigen Federn.

Die Küken bleiben bei Regen noch im Stall

Die Gänseküken tragen nur feine Daunen am Körper, deshalb gelten am Anfang des kurzen Lebens besondere Vorsichtsmaßnahmen: Die Nacht verbringen sie im Stall und auch wenn es länger regnet brauchen sie ein Dach über dem Kopf, weil ihnen das dichte Federkleid fehlt. „Zwei bis drei Wochen später sind sie dann Tag und Nacht auf der Wiese“, sagt Hans-Jürgen Höhne.

6400 Gänse leben auf 30 Hektar Wiese

Der Reesdorfer ist so etwas wie der Gänsehüter des Spargel- und Erlebnishofes Klaistow. Zusammen mit Andrzej, sein polnischer Mitstreiter im Betrieb, kümmert er sich um 6400 Gänse, die auf 30 Hektar gehalten werden. Höhne sieht die Tiere das erste Mal als Küken und begleitet sie später auch auf ihrem letzten Weg. Er zieht sie groß und ist mit dabei, wenn ihr Leben meist im Dezember und vor allem kurz vor Weihnachten ein Ende findet. Sie werden dann geschlachtet und landen als Festbraten auf den Tellern der Menschen.

Er nennt es den Lauf der Dinge. „Ich bin in der Landwirtschaft in den 1950er Jahren damit aufgewachsen: Das Tier muss vernünftig behandelt und groß gezogen werden. Und dann wird es geschlachtet, damit der Mensch etwas zu essen hat“, sagt Höhne. Seine Kindheit verbrachte er bei den Großeltern in Reesdorf, nachdem der Vater schon früh gestorben war. Auf dem Bauernhof hatten sie Gänse, Schweine, Rinder, Hühner und Pferde. „Tiere wurden gehalten, um die Familie zu ernähren.“

„Sie haben ein gutes Leben“

Die Gänse des Klaistower Betriebes haben ein gutes Leben, sagt er. „Sie sind Tag und Nacht auf der Wiese und müssen am Ende auch keine langen, quälenden Transportwege aushalten.“ Der letzte Weg ins betriebseigene Schlachthaus dauert nur 15 Minuten. Davor haben die Gänse freien Auslauf und nutzen den auch. „Durch die Bewegung im Freien haben sie einen ganz anderen Muskelaufbau als Schnellmastgänse“, die im Stall groß und fett werden.

Die Gänse sind Tag und Nacht draußen auf den Flämingwiesen. Quelle: Jens Steglich

„Die Freilandgänse haben dunkelrotes Fleisch. Das ist wie Wildfleisch“, sagt Höhne. Nur einmal in seinem Leben kurz nach der Wende habe er mal eine Schnellmastgans gegessen. Ansonsten komme das für ihn nicht in Frage.

Freilandgänse sind schwerer als Mastgänse

Die Gänse, die er großzieht, sind schwerer als Schnellmastgänse, weil Muskelfleisch mehr wiegt als Fett. Zwischen 3,5 und 7,5 Kilogramm bringen die Gänse am Ende auf die Waage. Auf den Wiesen wachsen sie durchaus behütet auf. Es gibt Tränken, wenn eine Wiese kurzgefressen ist, kommen die Gänse auf die nächste Wiese und „die letzten acht Wochen wird noch Getreide aus eigenem Anbau zugefüttert“, so Höhne, für den gute Tierhaltung keine Worthülse ist.

Die Tiere behandelt er mit Respekt

Beim Ortstermin lehnt der Gänsehüter den Fotowunsch ab, eine Gans auf den Arm zu nehmen. „Das sorgt für Stress bei den Tieren und Stress sollen die Gänse nicht haben.“ Kein Zweifel: Der Mann, der viele Gänse vor Weihnachten schlachten wird, behandelt sie zu Lebzeiten mit großem Respekt.

Als Rentner wird er Hüter von 6000 Gänsen

Eigentlich hätte sich Hans-Jürgen Höhne auch zur Ruhe setzen und die Rente auf der Fernsehcouch genießen können. Er hatte sich nach der Wende 1991, als die LPG sich auflöste, mit drei Kollegen selbstständig gemacht. „Wir haben damals 500 Gänse in Reesdorf gehalten.“ 2018 ging er in Rente, doch vorher fragte ihn Ernst-August Winkelmann, Geschäftsführer des Spargel- und Erlebnishofes Klaistow: „Willst du dich um unsere Gänse kümmern?“ So kam es, dass Hans-Jürgen Höhne jetzt Hüter von mehr als 6000 Gänsen ist. „Es ist gut, auch als Rentner eine Aufgabe zu haben“, sagt er.

Manche Gans landet im Fuchsmagen

Zu dieser Aufgabe gehört dazu, die Gänse wohlbehalten über die ersten Tage und über den langen Sommer zu bringen. Das ist da draußen in der freien Landschaft nicht so einfach. Manche Gans landet nicht auf dem Teller, sondern im Magen eines Fuchses.

„Der Fuchs ist schlau“

Dabei sind die Wiesen der Gänse dreifach mit Zäunen gesichert. „Der Fuchs versucht die Lücke zu finden, die wir nicht gefunden haben“, sagt der Gänsehüter. Wie der Fuchs das hinbekommt, darüber gibt es Vermutungen. „Wahrscheinlich schafft er manchmal den Sprung über den Elektrozaun und klettert dann am Wildzaun hoch.“ Oder er buddelt einen längeren Tunnel unterhalb der Zäune, um sich eine Gans zu stehlen. Meistens sind es deutlich mehr, wenn das Raubtier die Hürden erst einmal überwunden hat. „Wenn man Freilandgänse hält, muss man damit leben. Das ist Natur“, sagt der Gänseexperte. „Wir stellen auch Lebendfallen auf, aber wir haben noch keinen gefangen“, so Höhne, der hinzufügt: „Der Fuchs ist schlau.“

Am Anfang sind Greifvögel eine Gefahr

In den ersten Wochen sind für die kleinen, schmalen Gänse auch Greifvögel eine Gefahr. „Da sind wir komplett machtlos. Über die großen Wiesen können wir kein Netz spannen.“ Später, wenn die Gänse kräftig und schwer sind, wagen sich die Greifvögel nicht mehr heran.

Hohe Nachfrage nach Landgänsen

In der Landwirtschaft hat sich einiges geändert, die Schlachtzeiten der Gänse nicht. „Wir schlachten jetzt zwar schon jede Woche donnerstags und samstags je nach Bestellung. Aber die Tage vor Weihnachten ist der höchste Druck“, sagt der Landwirt. Die Gänse werden an Gaststätten geliefert oder im eigenen Hofladen in Klaistow angeboten – frisch geschlachtet oder vorgegart und gewürzt, sodass der Braten nur noch im Ofen erhitzt werden muss.

Mit 1000 Gänsen angefangen

Der Klaistower Betrieb beliefert außerdem Edeka und Rewe mit Freilandgänsen. „Die Nachfrage nach Landgänsen vom Bauern ist enorm gestiegen“, sagt Höhne. Angefangen hatte der Klaistower Betrieb vor fünf Jahren mit 1000 Gänsen. Jetzt sind es auf den 30-Hektar großen Flämingwiesen 6400 Tiere.

Und was kommt bei Höhnes zu Weihnachten auf den Festtagstisch? „Von Kindheitstagen an gab es immer Gans.“ Fürs Familientreffen in Reesdorf wird der Gänsebraten aber auf besondere Weise zubereitet, verrät er: „Bei uns kommt noch gewürzter Hackepeter in die Gans hinein.“ Beides zusammen wird in den Ofen geschoben und „durch das Gänseschmalz schmeckt der Hackepeter besonders“. Der Hackepeter wird auf einem Extra-Teller serviert. „Zu DDR-Zeiten hat man das falschen Hasen genannt“, sagt der Gänseexperte.

