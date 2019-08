Ragösen

Landfrauen kochen Marmelade und häkeln Topflappen. So ist das Klischee. Tatsächlich aber sind die Kreislandfrauen von Potsdam-Mittelmark längst eine politische Größe in der Region. Von den 296 Mitgliedern haben 15 Frauen in diesem Jahr für unterschiedliche Parteien um ein politisches Mandat kandidiert. Was f...