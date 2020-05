Buchholz

Zum Tag der Nachbarn am 29. Mai haben die Aktivisten des Vereins „ Blühstreifen“ im Beelitzer Ortsteil Buchholz einiges vor. Sie laden unter anderem zu einer genehmigten Familienwanderung ein. Ein Ziel des Ausflugs, bei dem sich die Wanderer untere Einhaltung aller Abstandsregelungen auf die Spur des geplanten Naturlehrpfades machen, ist diese Sitzbank, die der Naturpark Nuthe-Nieplitz gesponsert hat. Eine Tag vorher wurde sie auf der Hälfte der Strecke am Wegesrand des Naturlehrpfads platziert, den der Blühstreifen-Verein mit Hilfe der Stadt Beelitz, des Naturparks und des Landes Brandenburg anlegen will. Von einem Sponsor bekam das Team um Kerstin und Lutz Pahl zudem einen Einkaufsgutschein, mit dem Getränke und Snacks für die Kinder gekauft wurden, die am Freitag mit auf Wanderschaft gehen.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Beelitzer Verein baut das kleinste Gründach der Welt

Weitere MAZ+ Artikel

Kleiner Verein findet große Partner

50 Hektar für Biene, Hummel und Co.

Von Jens Steglich