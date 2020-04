Mittelmark

Im Landkreis gibt es einen sechsten Corona-Toten. Nach Werder (2), Beelitz (2) und Kloster Lehnin (1) hat jetzt das Amt Brück im Zusammenhang mit der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 einen Verstorbenen zu beklagen. Einzelheiten zu dem Fall gab der Krisenstab am Montagnachmittag nicht bekannt. Amtsdirektor Marko Köhler sprach der Familie sein Beileid und Mitgefühl aus. „Meine Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen“, so Köhler. Im Amt Brück gibt es aktuell fünf bestätigte Infektionsfälle.

Fünf Infizierte mehr

In ganz Potsdam-Mittelmark ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen am Montag auf 204 gestiegen. Das sind fünf Personen mehr als noch am Sonntag. Wie der Krisenstab ferner mitteilte, müssen 32 (+4) Patienten stationär behandelt werden. Auf Anordnung des Gesundheitsamtes befinden sich gleichbleibend 231 Mittelmärker in häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle stieg nur noch leicht um zehn Personen auf 1098. Von den Infizierten gelten 16 Mittelmärker als geheilt. Die Verteilung der Ansteckungen ist im Kreisgebiet weiter höchst unterschiedlich. In Kleinmachnow gibt es jetzt 40 Infizierte, im fernen Amt Ziesar unverändert einen Fall.

Von Frank Bürstenbinder