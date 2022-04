Berlin/Stahnsdorf

„,Du bist Jüdin’, hörte ich die Stimme meiner Mutter. „Du musst den anderen zeigen, dass du deshalb nicht geringer bist als sie.“ Mit diesen Worten beginnt Inge Deutschkrons Buch „Ich trug den gelben Stern“, in dem sie ihr Überleben als junge jüdische Frau während der Nazi-Zeit in Berlin eindrucksvoll beschreibt. Anfang März ist die Holocaust-Überlebende nun im Alter von 99 Jahren in Berlin verstorben, am Mittwoch wird sie auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf beigesetzt.

„Lass dir nichts gefallen! Wehr dich!“

Inge Deutschkron wurde 1922 in Finsterwalde geboren, doch als sie vier Jahre alt war, zog die Familie nach Berlin. Religion hatte bei den Deutschkrons nie eine Rolle gespielt, doch nach der Machtübernahme der Nazis in Deutschland hielt es Mutter Ella für angebracht, ihre Tochter davon zu informieren, dass sie Jüdin ist. „Lass dir nichts gefallen, wehr dich!“, sagt sie der Zehnjährigen, die diesen Satz zu ihrem Motto machen sollte: Ihr ganzes Leben lang setzte sich Inge Deutschkron gegen das Vergessen des Holocaust, gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus in Deutschland ein.

Da ihre Eltern als Sozialdemokraten aktiv waren, wurde ihr Vater, ein Gymnasiallehrer, bald wegen „politischer Unzuverlässigkeit“ aus dem Schuldienst entlassen. Er unterrichtete daraufhin in der zionistischen Theodor-Herzl-Schule Berlins, bis diese 1939 von den Nationalsozialisten geschlossen wurde und er mit einem Visum für Großbritannien auswanderte. Aus finanziellen Gründen sollten Inge Deutschkron und ihre Mutter von ihm erst später nachgeholt werden – doch dazu kam es nicht mehr: Deutschland überfiel Polen, England war mit Polen verbündet und musste eingreifen. „Das ist der Krieg“, sagte Inge Deutschkrons Mutter. Von da an war sechs Jahre lang kein Kontakt mit dem Vater mehr möglich.

Das Kondolenzbuch Quelle: Annette Riedl/dpa

Für die beiden Frauen begann nun eine Zeit des Versteckens und des Kampfes ums Überleben. Inge Deutschkron arbeitete zunächst in der Blindenwerkstatt von Otto Weidt, einem ausdrücklichen Gegner der Nationalsozialisten. Mutter und Tochter nahmen falsche Identitäten an, lebten in Verstecken, waren auf die Zuverlässigkeit anderer Menschen angewiesen. Vor allem für Inge Deutschkrons Mutter war diese Situation oft schwierig zu ertragen – etwa, wenn die Jugendliche anfangs trotz des Verbots noch ins Kino, ins Theater oder zu Konzerten ging, oder später, weil sie untätig in fremden Haushalten festsaß.

Versteckt in einem umgebauten Potsdamer Ziegenstall

Zu Kriegsende waren sie in einem umgebauten, ehemaligen Ziegenstall in Potsdam untergebracht. Über einen britischen Soldaten, der sich im Sommer 1945 während der Potsdamer Konferenz dort aufhielt, gelang ihnen schließlich nach sechs getrennten Jahren die Kontaktaufnahme zu ihrem Vater. Doch erst ein Jahr später gelang ihnen die Ausreise nach England.

Dort zunächst als „feindliche Ausländer“ eingestuft, fand Inge Deutschkron Arbeit als Sekretärin im Büro der Sozialistischen Internationale. Nach acht Jahren reiste sie durch Indien, Burma, Nepal und Israel, bevor sie 1955 nach Deutschland zurückkehrte. Hier, in Bonn, wollte sie mit den „guten Deutschen“ am Aufbau eines neuen, demokratischen und humanen Deutschlands arbeiten. Diese spielten ihrem Empfinden nach jedoch in der Adenauer-Republik keine Rolle – was sie auch kommunizierte. Als die anti-israelische Haltung Deutschlands wieder zunahm, wanderte sie nach Tel Aviv aus, aus dem sie 2001 aber wieder nach Berlin zurückkehrte.

Die 2006 von ihr gegründete Inge-Deutschkron-Stiftung soll zu Toleranz und Zivilcourage ermutigen und die Erinnerung an jene „Stillen Helden“ bewahren, die sich unter hohem persönlichem Risiko für Verfolgte eingesetzt haben. Zu ihnen gehört auch Otto Weidt, für den eine Gedenkstätte in der Rosenthaler Straße eingerichtet wurde, die inzwischen mehr als 80.000 Besucher im Jahr verzeichnet.

Inge Deutschkron verstarb am 9. März in einem Pflegeheim in Berlin im Alter von 99 Jahren. Im Vorjahr hatten Freunde unhaltbare Zustände bei ihrer Versorgung beklagt, das Heim hatte diese Vorwürfe zurückgewiesen. Am Mittwoch wird sie nun auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf beigesetzt.

Von Konstanze Kobel-Höller