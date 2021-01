Die neuen Corona-Regeln im Entwurf

Brandenburg/Berlin

Am Dienstag beraten die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Bundesländer über neue Corona-Maßnahmen. Im Brandenburger Rathaus beobachtet man das Geschehen mit Spannung.

Am Dienstagabend um 19 Uhr wird Ministerpräsident Dietmar Woidke die Oberbürgermeister und Landräte über die Ergebnisse der Verhandlungen informieren. Vieles ist noch offen, doch sicher scheint: Der Lockdown wird bis zum 15. Februar verlängert, denn die neu entdeckten Virus-Mutationen sorgen bundesweit für Probleme.

Der MAZ liegt bereits das Entwurfspapier vor, über das die Ministerpräsidenten heute mit der Kanzlerin verhandeln. Die folgenden Auszüge aus dem Papier stammen von Montagabend, 18. Januar, 21 Uhr. Sicher ist: Einzelne Punkte werden sich im Verlauf der Verhandlungen noch ändern und es ist nicht ausgeschlossen, dass auch noch neue Regelungen und Verordnungen hinzukommen.

Geschlossene Geschäfte,Restaurants und Cafés machen Innenstädte fast zur Geister-Straße.Deutschland steht voraussichtlich vor einer Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auf Nachfrage sagt Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller, dass ihm das Papier im Grundsatz bekannt sei und seine Verwaltung bereit stehe, geplante Veränderungen umzusetzen.

1. Die bisherigen Beschlüsse gelten weiter, sie werden zunächst bis zum 15. Februar verlängert. Eine Arbeitsgruppe soll bis dahin ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie erarbeiten, welche auch die notwendigen Voraussetzungen schafft, ein erneutes Ansteigen der Zahlen zu vermeiden.

2. Private Zusammenkünfte sind weiterhin im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet.

3. In Verkehrsmitteln und in Geschäften muss nun eine medizinische Maske (KN95 oder FFP2) getragen werden.

Fahrgäste reduzieren

4. Erklärtes Ziel: Die Kontakte im öffentlichen Personenverkehr sind so zu reduzieren, „dass das Fahrgastaufkommen ein Drittel der regulären zulässigen Fahrgastzahlen in einem Beförderungsmittel üblicherweise nicht übersteigt und so in der Regel Abstände gewahrt werden können. Dieses Ziel soll durch weitgehende Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten, die Entzerrung des Pendleraufkommens in den Stoßzeiten und -wo möglich und nötig- durch zusätzlich eingesetzte Verkehrsmittel sowie durch die Reduzierung des Präsenzbetriebes in Bildungseinrichtungen erreicht werden.“

5. Bis 15. Februar bleiben/werden die Schulen grundsätzlich geschlossen. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten.

Für Abschlussklassen können gesonderte Regelungen vorgesehen werden. In Kindertagesstätten wird analog verfahren. Wann wird wieder geöffnet? Wenn die Inzidenz von 50 unterschritten wird!

Besonderer Schutz

6. Für Alten- und Pflegeheime sind laut Vorlage „besondere Schutzmaßnahmen“ zu treffen. Für das Personal in Alten-und Pflegeeinrichtungen wird beim Kontakt mit den Bewohnern eine FFP2-Maskenpflicht vorgesehen. Es heißt u.a. „Mindestens bis die Impfungen mit beiden Impfdosen in den Einrichtungen abgeschlossen sind und die Personen eine entsprechende Immunität aufgebaut haben, kommt den Schnelltests beim Betreten der Einrichtungen eine besondere Bedeutung zu. Deshalb haben die Länder auf Grundlage des gemeinsamen Beschlusses vom 13. Dezember 2020 eine verpflichtende Testung mehrmals pro Woche für das Personal in den Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie für Besucherinnen und Besucher in Regionen mit erhöhter Inzidenz angeordnet.“

7. Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird gewahrt, es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt, Zusammenkünfte mit mehr als 10 Teilnehmern wurden beim zuständigen Ordnungsamt spätestens zwei Werktage zuvor angezeigt.

Homeoffice ermöglichen

8. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird eine Verordnung erlassen, wonach Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, „sofern die Tätigkeiten es nach ihrer eingehenden Prüfung zulassen. Dadurch werden Kontakte am Arbeitsort, aber auch auf dem Weg zur Arbeit reduziert.“

9. Bestimmte digitale Wirtschaftsgüter sollen als Wirtschaftsförderung rückwirkend zum 1. Januar 2021 sofort abgeschrieben werden können. Es heißt: „Damit können insoweit die Kosten für Computer-Hardware und Software zur Dateneingabe und -verarbeitung zukünftig im Jahr der Anschaffung oder Herstellung steuerlich vollständig berücksichtigt werden. Gleichzeitig profitieren davon auch alle, die im Homeoffice arbeiten.“

10. In Ländern und Landkreisen, die aufgrund ihrer hohen 7-Tages-Inzidenz bis zum 15. Februar absehbar die Inzidenz von 50 nicht unterschreiten können, werden die Länder nunmehr auch unterhalb einer Inzidenz von 200 solange und so umfangreich weitere lokale oder regionale Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ergreifen, insbesondere Ausgangsbeschränkungen und/oder die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort, dass eine entsprechend schnelle Senkung der Infektionszahlen erreicht wird.

