Lehnin

Sie sind wohl erzogen, die Bilder, die der Berliner Maler Wolfgang Leber seit Sonntag in der Galerie am Klostersee in Lehnin ausstellt. Es werden 51 Bilder und drei Plastiken gezeigt. Doch keines der Exponate drängt sich in den Vordergrund, es gibt keine schreienden Farben, die um die Aufmerksamkeit der Betrachter buhlen.

Zur Galerie Wolfgang Leber ist gebürtiger Berliner. Er hat Grafik an der Werkkunstschule in Berlin-Charlottenburg studiert. Seine Arbeiten sind jetzt in Lehnin zu sehen.

Stattdessen gibt es zwar kräftige, aber mattierte Farben, die dem Auge wohl tun. Wie bei den alten Meistern dominieren eher dunklere Farbtöne. Es herrscht Harmonie in den Räumen der Galerie. Doch diese Harmonie ist alles andere als langweilig.

Wolfgang Leber (Jahrgang 1936) erzählt mit seinen Bildern Geschichten, die aber eher Selbstgespräche sind. Er übersetzt sein Erleben in eine Formensprache, die nicht der allgemeinen Vereinbarung entspricht, gemäß derer ein Kopf rund ist und ein menschlicher Körper mit seinen Gliedern wohl proportioniert ist und weiche Konturen hat.

Figuren ähneln einem Roboter

Manche von Lebers Figuren ähneln eher einem Roboter, oder sie haben mehreckige Köpfe oder schlangenartige Glieder. Seine Bilder entziehen sich jeglicher verbindlichen Deutung und die Bildtitel helfen da auch nicht weiter. Es gibt kein Richtig oder Falsch im Werk von Wolfgang Leber. Es gibt nur Staunen.

Wolfgang Leber ist gebürtiger Berliner. Er hat Grafik an der Werkkunstschule in Berlin-Charlottenburg studiert. Dort sei er auf Lehrer gestoßen, die alle lieber Maler geworden wären, hat er mal erzählt. Und so war während seines Grafikstudiums vor allem von Malerei die Rede und als er 1961 zum Studium an die Hochschule für Bildende Künste wechselte, war dies zwar folgerichtig, denn auch Leber zog es zur Malerei, aber das Glück war leider nur von kurzer Dauer.

Arbeit als Grafiker an der Volksbühne Berlin

Wegen des Mauerbaus im August 1961 musste der Ostberliner sein Studium an der Westberliner Hochschule abbrechen. Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Grafiker an der Volksbühne Berlin, arbeitete er ab 1965 freiberuflich. Die Inspirationen für seine künstlerische Arbeit liefert vor allem die Stadt Berlin.

Er fahre gerne mit der Straßenbahn, hat Leber dem Künstlerkollegen Volker Henze anvertraut, der am Sonntag die Laudatio zur Ausstellungseröffnung in der Galerie am Klostersee hielt. Henze hat den Künstler in seinem Berliner Atelier am Alexanderplatz besucht.

Inspiration beim Straßenbahnfahren

„Die Fahrt durch die lebendige Stadt mit Passanten, Autos, Häusern, Durchblicken Spiegelungen und dem Hochbahnviadukt sei immer wieder überraschend neu“, zitiert Henze seinen Kollegen. Diese flüchtigen Eindrücke von Konstellationen würden Leber helfen, nicht motivisch zu sein. So könne Leber frei und ohne Rücksicht auf ein erkennbares Abbild Figurationen in Bildgefügen erfinden. „Die Farben und Formen können sich ohne Rücksicht auf das Richtige in Lebers Bildern frei entfalten“, so Henze.

Besonders aufregend und frech wirken etwa zwanzig gerahmte Arbeiten in Postkartengröße in leuchtenden Farben, die Laudator Volker Henze als absurde Comics ohne Sprechblasen bezeichnet hat.

Die Ausstellung läuft bis zum 18. August 2019. Nichts wie hin und selbst staunen. Geöffnet : Freitag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung.

Von Ann Brünink