Werder (Havel)

Am Plessower See in Werder (Havel) sind Unbekannte am Freitagnachmittag oder -abend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Mit einem Pflasterstein warfen sie auf der Gartenseite ein Fenster ein und kamen so ins Haus. Dort durchsuchten sie die Räume nach wertintensiven Gegenständen. Entwendet wurde unter anderem Schmuck.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Tatzeit liegt zwischen 15:30 und 21:10 Uhr.

Von maz-online/rai