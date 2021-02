Geltow

In Geltow waren offenbar Diebe mit Spezialauftrag unterwegs. Am Dienstagnachmittag meldete ein Autohaus, dass in der Zeit vom Freitag bis zum Montag an drei der auf dem Gelände abgestellten Neufahrzeuge die Katalysatoren demontiert und entwendet worden waren. An den Kleintransportern entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen, die Polizei suchte nach Spuren.

Hinweise auf mögliche Beobachtungen zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 55080 entgegen.

Von MAZonline