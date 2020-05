Diese Bäcker haben Pfingsten im Hohen Fläming geöffnet

Bad Belzig

Wer im Hohen Fläming auch an den beiden Pfingstfeiertagen nicht auf frische Brötchen verzichten will, der muss vorsorgen – und gegebenenfalls ein paar Semmeln einfrieren. Denn fast alle Filialen der regionalen Bäcker bleiben sowohl Sonntag als auch Montag geschlossen. Die MAZ hat einen Überblick, bis wann noch frische Ware erstanden werden kann.

Die Bäckerei Gericke am Meierhof in Bad Belzig hat am Sonnabend von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Am Sonnabend von 7 bis 12 Uhr und Sonntag von 8 bis 10.30 Uhr steht zudem die Tür beim Lila-Bäcker in der Straße der Einheit offen.

Am Sonnabend von 6 bis 10 Uhr gibt es frische Backwaren bei Edgar Albe.

Die Bäckerei Meier in Groß Briesen erwartet ihre Kunden frühzeitig – am Sonnabend von 6 bis 10 Uhr.

Die Bäckerei von Dirk Kelm in der Niemegker Großstraße 36 hat ebenfalls noch am Sonnabend von 6 bis 11 Uhr geöffnet.

Bäcker Timo Sieberhein in Treuenbrietzen versorgt seine Kunden in der Leipziger Straße am Sonnabend von 7 bis 12 Uhr mit Brot und Brötchen.

Körners Backstube in Brück, An der Plane 1, öffnet vor den Feiertagen noch mal am Sonnabend von 6.30 bis 11 Uhr ihre Türen. Der Landbäcker in der Netto-Filiale, Ernst-Thälmann-Straße 58, hat am Sonnabend von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Weil der Sonntag ein Feiertag ist, entfällt die sonst zusätzliche Öffnung am Vormittag.

Bei Hilmar Bärmann steht die Tür am Sonnabend von 6.30 bis 11 Uhr offen.

