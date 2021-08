Direktkandidaten im Wahlkreis 60 benennen ihre Rücktrittskandidaten

Brandenburg/H

In der Mittwochsfrage an die Direktkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien dreht sich alles um Verantwortung und Rücktritt. Die Sichtweise der drei Frauen und Männer, die möglichst viele Erststimmen im Wahlkreis 60 sammeln möchten, hängt deutlich von der jeweiligen Parteizugehörigkeit ab.

Die MAZ hat die Parteipolitiker diesmal um maximal zwei Namen von politisch verantwortlichen Menschen gebeten, deren Fehler nicht mehr hinnehmbar sind. Die Antworten auf die folgende Frage sollten wie immer kurz ausfallen, nicht länger als 400 Zeichen.

Alle reden von Verantwortung, viele von Rücktritt. Sie dürfen wählen: Welche Politiker/Politikerinnen in Deutschland haben so viel Vertrauen eingebüßt, dass sie von ihrer politischen Aufgabe zurücktreten sollten?

Dietlind Tiemann (CDU): Zurücktreten sollte, wer seiner Verantwortung nicht gerecht wird: Olaf Scholz, wegen der Fehler in seinem Verantwortungsbereich bei den Cum Ex und Wirecard Skandalen mit Millionenverlusten für Staat, Bürgerinnen, Bürger sowie private Anleger. Bildungsministerin Britta Ernst, weil unter ihr Brandenburgs Bildungssystem das zweitschlechteste in Deutschland ist. All die Kirchenvertreter, die die Aufklärung der Missbrauchsskandale behindern.

Tobias Bank (Linke): Julia Klöckner (CDU), weil sie als Landwirtschaftsministerin bei der Nutri-Score-Lebensmittel-Studie Ergebnisse verfälscht hat, illegale Praktiken von Unternehmen bei der Kastenhaltung schützt und Werbung für Großkonzerne wie Nestlé macht. Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), weil sie als Verteidigungsministerin lieber rechtzeitig knapp 65.000 Dosen Bier gesichert und viel zu spät Menschen aus Afghanistan evakuiert hat.

Axel Brösicke (AfD): Sofort zurücktreten müsste Frau Merkel. Mit ihrer Politik der offenen Grenzen für jedermann und der damit einhergehenden Masseneinwanderung hat sie unserem Land nachhaltig schweren Schaden zugefügt und die Gesellschaft gespalten. Ebenfalls umgehend zurücktreten müsste Minister Scheuer. Das Maut-Desaster und der Millionen-Schaden dadurch ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Amtszeit. Von Einsicht oder Verantwortung keine Spur.

Sonja Eichwede (SPD): Es gibt in der Politik zu viele, die von Verantwortung reden, dann aber nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach dem Maut-Desaster nicht zurückgetreten ist. Sowohl der Abschluss der Verträge zur Unzeit, als auch die gelöschten Handydaten wären Grund genug gewesen. Einzig die Einführung von Elektrorollern wird von ihm in Erinnerung bleiben.

Patrick Meinhardt (FDP): Eine Rücktrittsforderung muss dann greifen, wenn Menschenleben wie in Afghanistan verantwortungslos aufs Spiel gesetzt werden. Außenminister Maas und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer haben für mich jede Reputation verloren und sollten endlich ihre Ämter niederlegen!

Alexandra Pichl (B 90/Grüne): Alle Politiker*innen, die Klimaschutzmaßnahmen sabotieren oder vollmundig Ziele formulieren, sich aber bei konkreten Entscheidungen als Klimaschutzbremser*innen entpuppen, müssen sich fragen lassen, ob sie dem Wohl der Menschen nicht fundamental zuwider handeln, besonders mit Blick auf kommende Generationen. Mit Rücktrittsforderungen kommen wir da nicht weiter. Wohl aber mit unserer Entscheidung an der Wahlurne

Anmerkung der Redaktion: Die Bundeswehr hat laut „correctiv“ keine Menschen in Not in Afghanistan zurückgelassen, um stattdessen 65.000 Dosen Bier aus dem Land auszufliegen.

Das Recherchezentrum „correctiv“ deckt regelmäßig Falschinformationen, Gerüchte und Halbwahrheiten auf. Die Bierdosen-Behauptung nennt „correctiv“ „größtenteils falsch“. Anfang Juni 2021 habe die Frage im Raum gestanden, was mit alkoholischen Restbeständen der Bundeswehr in Afghanistan geschehen solle.

Die Bundeswehr habe jedoch keine Bierdosen ausgeflogen. Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr teilte dem Recherchezentrum mit, der Alkohol sei nicht zurück nach Deutschland geflogen worden. Ein ziviles Unternehmen habe „die Getränke eigenständig abgeholt, auf dem Landweg in einen Anrainerstaat transportiert und dort verkauft“.

Von Jürgen Lauterbach