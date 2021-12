Potsdam

Die Polizei meldete am Mittwoch drei Autodiebstähle in Potsdam und Umland. Im Kirchsteigfeld verschwand in der Nacht zu Dienstag ein schwarzer Mitsubishi Outlander mit dem amtlichen Kennzeichen P-BW 144 aus der Marie-Hannemann-Straße. In der Stahnsdorfer Heidestraße wurde ein Kleinbus gestohlen. Der lila-violette VW-Multivan mit dem Kennzeichen PM-AT 1016 stand auf einem Grundstück. Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag entwendeten Unbekannte in Seddiner See einen Skoda mit dem amtlichen Kennzeichen PM-KR 2208. Er hatte unter einem Carport gestanden. Die Polizei sucht zeugen.

Von MAZonline