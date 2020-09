Beelitz

Gleich drei Verkehrssünder unter Drogeneinfluss stellten Beamte des Polizeireviers Beelitz am Wochenende fest. In der Leipziger Straße in Seddin wurde ein 39-jähriger Golffahrer angehalten, der sich bei der Kontrolle auffällig verhielt. Ein Schnelltest schlug positiv auf Amphetamine an. In Michendorf stoppten die Gesetzeshüter einen Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis, dessen Verhalten auch einen positiven Drogenschnelltest nach sich zog. Zu guter Letzt kontrollierten die Beamten auf der Chausseestraße in Beelitz ein Auto, dessen Fahrer positiv auf die Einnahme von Kokain getestet wurde und 0,74 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Alle drei Fahrer mussten Blutproben abgeben und ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Von MAZonline