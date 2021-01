Werder

Drei freie Baugrundstücke gibt es in den Havelauen noch rund um die Therme und am Hafen. Das Areal zwischen Waldorfschule und Therme an der Anton-Flettner-Straße wurde kürzlich geräumt. Joachim Hartmann, dem Projektmanager bei der Gesellschaft MCG Blueorange Management, zufolge entsteht dort gemäß B-Plan ein Ferienpark. Weil die Planungen und Abstimmungen aktuell noch laufen, wollen die Bauherren noch keine Details verraten. Der B-Plan ermöglicht Ferienwohnungen und Ferienhäuser.

Auf diesem Grundstück soll ein Ferienpark entstehen. Quelle: Luise Fröhlich

Anzeige

Pläne für Gesundheitskomplex aufgegeben

Etwas weiter nordwestlich sollte auf dem Grundstück am Yachthafen gegenüber der Tankstelle ursprünglich ein Gesundheitskomplex aus Gewerbe und Wohnen mit dem Namen „Vital Werder“ entstehen (MAZ berichtete). MCG wollte 30 bis 35 Millionen Euro investieren, Baustart sollte im vergangenen Jahr sein. Geplant waren dort etwa 100 Eigentums- und Mietwohnungen sowie Räume für Fachärzte. Auch ein Optiker, ein Hörgeräteakustiker und eine Tagespflegestelle waren für den Komplex zum Beispiel im Gespräch. Doch die Umsetzung in der vorgestellten Form scheiterte daran, dass die Kassenärztliche Vereinigung keine weiteren Fachärzte für Werder in der Bedarfsplanung vorsah.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundstück wurde entwickelt und verkauft

„Die MCG Blueorange hat als städtebaulicher Entwickler in enger Zusammenarbeit mit der Stadt eine Änderung des Bebauungsplans erreicht und schließlich die Baugenehmigungen für ein modernes Wohn- und Gewerbequartier erhalten“, sagt Joachim Hartmann. Anschließend ging es darum, einen idealen Partner zur verantwortlichen baulichen Umsetzung des Projektes zu finden. Gekauft hat das Grundstück nach MAZ-Informationen die Quarterback Immobilien AG mit Sitz in Leipzig. Auf eine Anfrage dazu, wie viele Wohnungen und Gewerbeeinheiten dort entstehen sollen, äußerte sich die Gesellschaft bis jetzt nicht.

Wohnungen auf dem Areal vor und an der Therme?

Zuletzt geht es um das Areal vor und an der Havel-Therme. Die Stadtverordneten sollten im Herbst über die Änderung eines B-Planes beraten, der zwei mehrstöckige Wohnkomplexe ermöglichen soll. Bis jetzt sind dort nach B-Plan Gaststätten und Hotels vorgesehen. Bauen will die Wohnungen die Antan Recona Investment GmbH & Co. KG, der Grundstücke dort gehören. In dem Bereich plant zudem Thermen-Investor Andreas Schauer ein Parkdeck für zusätzliche Stellplätze und 50 Quartiere, die nach seinen Angaben für Thermen-Mitarbeiter gedacht sein sollen. Die Debatte zur Zukunft dieses Grundstückes ist an die Fachausschüsse zurückverwiesen worden.

Von Luise Fröhlich