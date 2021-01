Kleinmachnow

Zu drei versuchten Hauseinbrüchen in einer Nacht ermittelt jetzt die Polizei in Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark). Zunächst hatte ein Mann am Samstag gegen 1.30 Uhr nachts an der Ecke An der Stammbahn / Feldfichten versucht, über die rückwärtige Terrasse in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Doch die Bewohnerin bemerkte ihn, und er bemerkte, dass er entdeckt worden war und floh. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Ein verdächtiges Fahrzeug raste in Richtung Stahnsdorf davon, konnte aber auch nicht mehr gestoppt werden.

Im Laufe des Samstags meldeten sich zwei weitere Geschädigte aus Kleinmachnow bei der Polizei, die an ihren Terrassen frische Hebelspuren erkennen konnten. In allen drei Fällen gelang es den Tätern nicht, ins Innere der Häuser zu kommen.

Von maz-online/ rai