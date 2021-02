Dritter Pavillon für Jugendliche in Stahnsdorf

Stahnsdorf

Einen weiteren Pavillon mit Sitzgelegenheiten für Jugendliche plant die Gemeinde Stahnsdorf. Bislang gibt es solche überdachten Treffpunkte im Heinrich-Zille-Park und auf der Wiese am Gemeindezentrum. Jetzt prüft die Verwaltung drei Standorte auf Realisierbarkeit. Sie nimmt damit einen Wunsch der Jugend aus dem vergangenen Jahr auf. Kommunale Flächen würden auf bauliche Umsetzbarkeit und Lagegunst durch den Sachbereich Kommunale Planung und Entwicklung untersucht, teilte die Verwaltung mit.

Drei Flächen untersucht

Schnell und relativ unkompliziert realisierbar wäre das Projekt demnach auf Flächen am Friedrich-Weißler-Platz unweit des Stahnsdorfer Hofs, in der Poststraße ganz in der Nähe vom Busbahnhof Waldschänke oder am Schwarzen Pfuhl im Grashüpferviertel. „Die zwei vorhandenen Pavillons am Gemeindezentrum und im Heinrich-Zille Park werden gut angenommen. Für mich ist das Ausdruck der Selbstbestimmung Jugendlicher und ihres Wunsches nach Unabhängigkeit“, sagt Bürgermeister Bernd Albers. Die Gemeindevertretung soll nun in ihrer Februar-Sitzung die Weichen stellen.

Wunsch der Jugendkonferenz

Hintergrund des Vorhabens ist, dass sich in der Kinder- und Jugendkonferenz der Gemeinde im Februar 2020 der Wunsch nach mehr freien Plätzen zum gemeinsamen Verweilen herauskristallisierte. Auch die Kinder- und Jugendbefragung im Frühjahr 2020 unterstrich dieses Begehren, denn rund zwei Drittel der Teilnehmer stellten einen Nachholbedarf an solchen öffentlichen Plätzen fest.

