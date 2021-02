Drogenfahrt: Mit Schnee in der Nase unerlaubt im Schnee auf der Straße

Brandenburg/H

Manche Brandenburger dürften auch den Polizisten der Havelstadt ziemlich auf den Nerv gehen, weil sie sie so oft sehen. So wieder einmal geschehen am Samstag, als die Polizeibeamten einen, wie sie mitteilen, „polizeilich hinreichend bekannten 40-jährigen Brandenburger“ anhielten, der gegen 15.40 Uhr mit einem PKW Renault in der Neuendorfer Straße unterwegs war.

Aufgrund des auffälligen Verhaltens vom Fahrer, entschlossen sich die Beamten einen Drogentest durchzuführen, welcher den Konsum von Kokain nahelegte.

Aus diesem Grunde wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe angeordnet. Des Weiteren konnte die Polizei einmal mehr feststellen, dass der Mann ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, am Straßenverkehr teilnahm.

Nun muss er sich wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und auch wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten.

Leidige Routine für die Beamten: Bei der Überprüfung des genutzten PKW wurde zusätzlich wieder deutlich, dass sich der Halter bereits vorher strafbar gemacht hatte, da er den erwischten Fahrer schon einmal hatte fahren lassen. Um dies künftig zu unterbinden, wurde der Renault eingezogen und auch den Halter erwartet nun ein Strafverfahren.

