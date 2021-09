Drogenfund in Hotelzimmer in Werder

Werder

Bei zwei Gästen eines Hotels in Werder sind am Sonntagmittag Drogen gefunden worden. Mitarbeiter des Hotels hatte die Polizei alarmiert, weil es in dem Zimmer, das von einem 64-Jährigen und einer 67-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen gemietet worden war, stark nach Drogen roch.

Die Polizei rückte mit einem richterlichen Durchsuchungsbefehl an und stellte in Abwesenheit der Bewohner Haschisch uns Cannabis sicher. Das Paar, das wenig später in das Zimmer zurückkehrte, verweigerte zunächst die Aussage.

Von MAZonline