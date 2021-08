Teltow

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einer Frau, die im Verdacht steht, einer Seniorin zunächst die Geldbörse gestohlen und eine darin enthaltene Geldkarte dann für Geldabhebungen und Zahlungen in Geschäften verwendet zu haben. Die 80 Jahre alte Berlinerin hatte am 11. November letzten Jahres beim Einkaufen in Teltow das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkt. Noch bevor die Geldkarte gesperrt werden konnte, wurden von dem Konto mehrmals Geldbeträge abgebucht.

Dabei wurden auch mehrere hundert Euro an einem Geldautomaten in der Potsdamer Straße in Teltow abgehoben. Dort wurde von der Überwachungskamera eine Frau erfasst, die als Tatverdächtige in Frage kommt. Die Polizei veröffentlicht nun Bilder der Frau und fragt:

Wer kennt die abgebildete Person? Quelle: Polizei

- Wer kennt die abgebildete Person?

- Wer kann Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 5508-0. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZonline