Potsdam-Mittelmark

Sollte Potsdam-Mittelmark tatsächlich aus der Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsförderung (GRW) fallen, weil die Bedingungen für den Erhalt von EU-Mitteln über dieses Programm geändert wurden, dann wohl erst mit der nächsten Förderperiode nach dem Jahr 2027. Das hofft Eveline Vogel, zuständige Fachdienstleiterin des Landkreises.

Bereits ab 2022 soll allerdings Potsdam nach einem Entwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie aus dieser Förderung fallen, mit der strukturell schwach entwickelte Regionen unterstützt werden. Die Landeshauptstadt habe sich zu gut entwickelt und auch die Landkreise Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Oberhavel und Barnim würden wohl Einschnitte zu spüren bekommen, heißt es aus dem Ministerium. „Man könnte also auf der anderen Seite sagen, es geht uns dann so gut, dass wir nicht mehr gefördert werden müssen“, versucht Vogel die positive Seite zu sehen.

„Ich verstehe überhaupt nicht, wieso Potsdam zwischendurch rausgenommen wird“, sagt die Wirtschaftsförderin. „Wir finden den Schritt, den das Ministerium mit Potsdam da ohne Abstimmung unternommen hat, nicht gelungen“, kritisiert sie die Vorgehensweise, „man sollte so etwas im Vorfeld miteinander besprechen. Wir fanden das keinen guten Stil vom Ministerium.“ In Potsdam seien sicher Projekte betroffen, deren Finanzierung jetzt durch eigene Mittel kompensiert werden müssten. „Genauso würde es auch allen anderen gehen, die getroffen würden.“ Zwei Jahre Vorlauf brauche der Kreis mindestens, um beim Wegfall von Förderungen vernünftig planen zu können. „Da kann man sich dann darauf einstellen.“

Dass dem Land Brandenburg von Nordrhein-Westfalen geholfen worden sei, indem es von diesem sogenannte Bevölkerungsanteile erhalten habe, sodass Landkreise wie Teltow-Fläming und eben Potsdam-Mittelmark noch in die Förderkulisse aufgenommen werden konnte, ist Vogel neu. „Das war mir überhaupt nicht bekannt“, so die Fachdienstleiterin. Doch genau diese Vorgehensweise könnte nun eben der Grund für den Stopp der Förderung sein, wird befürchtet. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte im Potsdamer Hauptausschuss davor gewarnt, dass die EU diese Ausgleiche in Frage stellen könnte.

Die EU hat den Auftrag, Regionen so zu fördern, dass sie sich gleichmäßig entwickeln können. Dafür gibt es unterschiedliche Fördertöpfe, neben dem GRW etwa den ESF mit dem Schwerpunkt der Armutsbekämpfung, den EFRE (Regionalentwicklung) und den ELER für den ländlichen Raum. „Der Landkreis kann so eine Förderung nur für Infrastruktur abrufen“, so Vogel, also etwa für übergreifende Rad- und Wanderwege, oder Gewerbegebiete.

Belastbare Zahlen über das Fördervolumen hat Vogel nur für die Entwicklung im ländlichen Raum. Für den Förderzeitraum 2013 bis 2020 wurden hier mehr als 30 Millionen Euro an Gesamtinvestitionen angegeben, ein Teil davon sind die EU-Mittel. Wie hoch die jeweiligen Projekte unterstützt werden, sei unterschiedlich, so die Förderin. Während bei einer Kita von 70 bis 80 Prozent ausgegangen werden könne, sehe das bei Gewerbetreibenden wieder anders aus.

Von Konstanze Kobel-Höller