Brandenburg/H

Die SPD-Bundestagsabgeordnete für Brandenburg an der Havel und den weiteren Wahlkreis 60, Sonja Eichwede (34) will sich „weiter dafür einsetzten, dass in Brandenburg an der Havel ambulante Mammografien wieder durchgeführt werden können“. Wie die MAZ berichtete, ist dies derzeit nicht der Fall, nachdem die letzte niedergelassene, auf Mammografien spezialisierte Radiologin in den Ruhestand getreten ist.

Das Problem des fehlenden Angebots von ambulanten Mammografien in der Stadt und der näheren Umgebung sei ihr bekannt, versichert Eichwede. Sie habe die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) kontaktiert, um zu erfahren, weshalb die beantragte Genehmigung dem Klinikum noch nicht erteilt worden ist.

Kontakte zu Betroffenen

Die KVBB hatte der MAZ den Engpass in der kassenärztlichen Versorgung bestätigt, aber auf die Zuständigkeit des Zulassungsausschusses verwiesen. Dieser Ausschuss entscheide darüber, ob das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des städtischen Klinikums die Brustkrebsuntersuchungen der betreffenden Frauen auch langfristig übernehmen darf.

Lesen Sie auch Reicht Mammografie-Screening aus?

„Ich halte es für unbedingt notwendig, dass ambulante Mammografien sobald wie möglich wieder durchgeführt werden können“, betont Eichwede. Wegen vielseitiger Kontakte mit Betroffenen könne sie besonders gut nachvollziehen, warum erkrankte Frauen unbedingt einen zeitnahen Termin für eine Mammografie in der Nähe ihres Wohnortes bekommen müssen.

Ablehnung oder ewige Wartezeit

Auch die Brandenburger SPD-Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser (53) hat sich bei der KVBB nach der Versorgungslage erkundigt und die gleichlautende Antwort erhalten wie die MAZ. Zusätzlich erhielt sie auf Anfrage eine Liste aller Radiologie-Praxen im Land Brandenburg, die Mammografien vornehmen.

Die MAZ hat sich erkundigt, wie lange Frauen, die wegen einer Brustkrebserkrankung nachversorgt werden müssen oder bei denen ein Brustkrebsverdacht besteht, in diesen Praxen auf einen Mammografie-Termin warten müssen. Wie sich erweist, wartet dort niemand auf zusätzliche Patientinnen aus der Havelstadt.

Keine Termine

Im von Brandenburg an der Havel nächstgelegenen Potsdam gibt es entweder gar keinen Termin für Neupatientinnen (zwei Praxen) oder eine Wartezeit von derzeit sieben Monaten (Poliklinik des Potsdamer Klinikums). Auch in Falkensee kommt keine Kassenpatientin an die Reihe, die dort nicht schon Patientin ist.

Inzwischen hat sich Britta Kornmesser sich an die Radiologiepraxis gewandt, in der bis zum vergangenen Jahr Mammografien angeboten wurden. Sie fragt die dortigen Strahlenärzte, ob sie „einen Weg sehen, zeitnah wieder Mammografien in Ihrer Praxis anzubieten“.

Kornmesser wendet sich an Radiologie-Praxis

Die Landtagsabgeordnete berichtet den Ärzten, dass sie selbst in den vergangenen Jahren in besagter Praxis mehrfach zur Mammografie bei Birgit Lipke gewesen und sich immer sehr gut behandelt und beraten gefühlt gefühlt habe. Daher würde sie sich sehr freuen, wenn diese Leistung auch weiterhin von der Praxis angeboten wird.

Doch das wird nicht geschehen, wie die angesprochenen Ärzte Christoph Breitwieser, René Schilling und Antonius Delius in ihrer Antwort an die Politikerin deutlich machen. Sie versichern zwar, dass ihnen dass auch ihnen die Mammografie-Versorgung der Patientinnen sehr wichtig sei.

Bisherige Praxis ist raus

Doch selbst sehen sich die Radiologen an diesem Punkt nicht in der Pflicht, sondern vertrauen darauf, dass das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Klinikums in der Hochstraße die Aufgabe übernehmen wird, was bisher aber bekanntlich noch nicht genehmigt wurde.

Gewisse Erheiterung ruft die Darstellung der Radiologie-Praxis hervor, dass diese wegen des sich abzeichnenden Problems das Gespräch mit dem städtischen Klinikum gesucht habe.

Klinikum-Geschäftsführerin Gabriele Wolter bestätigt gegenüber der MAZ lediglich, dass es im vergangenen Jahr Gespräche mit Birgit Lipke gegeben habe über einen möglichen Verkauf ihrer Praxis aufgrund ihres nahenden Ruhestandes.

Diese Gespräche liefen darauf hinaus, dass sich das Klinikum mit seinem MVZ tatsächlich darum bemüht, die Mammografie-Versorgung mit einer entsprechenden Genehmigung weiter zu gewährleisten.

Von Jürgen Lauterbach