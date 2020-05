Mittelmark

In Zusammenhang mit dem Corona-Virus hat es im Landkreis den 40. Todesfall gegeben. Das hat der Krisenstab der Kreisverwaltung am späten Freitagnachmittag mitgeteilt. Bei der verstorbenen Person handelt es sich um einen zweiten Einwohner aus dem Amt Brück. Details über Alter, Geschlecht und Vorerkrankungen wurden nicht mitgeteilt. Die meisten Verstorbenen hat die Stadt Werder ( Havel) zu beklagen. Es sind 22 Personen.

Zwei neue Fälle

Bei der Zahl der Infizierten geht Potsdam-Mittelmark mit zwei neuen Fällen ins Wochenende. Damit haben sich insgesamt 491 Personen nachweislich mit der neuartigen Lungenkrankheit Covid 19 angesteckt. Von ihnen gelten inzwischen 197 als genesen. In Krankenhäusern müssen derzeit noch 56 Patienten behandelt werden.

Anzeige

Keine neuen Verdachtsfälle

Aktuell befinden sich 142 (-14) Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle hat sich nicht erhöht und beträgt 2415 Personen, davon wurden 449 negativ getestet, die restlichen befinden sich in der Abklärung. Für die in der neuen Regelung der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg festgelegte Obergrenze, die am 9. Mai 2020 in Kraft treten soll, ist ein Wert von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen vorgesehen; dieser Wert läge für den Landkreis Potsdam-Mittelmark bei 107 Neuinfektionen innerhalb einer Woche. Erst darüber hinaus müssten wieder Einschränkungen in den Lockerungsmaßnahmen eingeführt werden. Aktuell liegt dieser Wert bei 30 Infizierten per 8. Mai 2020.

Weitere MAZ+ Artikel

Wieder Fahrkarten im Bus

Ab Montag, 11. Mai, nimmt regiobus den Verkauf von Fahrausweisen in den Linienbussen wieder auf. Dazu wird die erste Tür geöffnet, um Fahrgästen ohne Fahrausweis den Ticketkauf zu ermöglichen. Wo machbar, bleibt ein Türflügel geschlossen, um weiteren Abstand zu halten. Kunden mit Fahrausweisen können weiterhin die hinteren Türen als Zugang nutzen. Zum Schutz werden die Fahrerkabinen in den Bussen sukzessive mit klappbaren Plexiglasscheiben ausgestattet. Alle Fahrer erhielten bereits Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel, welche bei Bedarf genutzt werden können.

Von Frank Bürstenbinder